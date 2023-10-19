США не перейшли червоної лінії, почавши постачання Україні ATACMS, — ISW

Аналітики також згадали заяву Володимира Путіна про те, що ATACMS "принципово" не змінять становища на фронті.

Вашингтон поки що надав Україні обмежену кількість ракет ATACMS. За останні кілька днів Київ отримав "менш ніж десять" ракет. Про це пише "Інститут дослідження війни" у зведенні від 18 жовтня.

Аналітики посилаються на публікацію Associated Press, у наведені слова неназваного американського чиновника про кількість ракет, які Сполучені Штати надали Україні.

Своєю чергою, New York Times (NYT) напередодні, 18 жовтня, писало, що США відправили в Україну "близько 20" ATACMS.

Голова Кремля Володимир Путін на пресконференції в Пекіні 18 жовтня заявив, що ATACMS "принципово" не змінять становища на фронті.

Журналісти з посиланням на джерела в уряді США зазначають, що не розглядають можливу ескалацію з боку Кремля як серйозну загрозу, і що поставивши ці ракети, Сполучені Штати не перейшли так звану "червону лінію".

Аналітики вважають, що поточної кількості цих систем Україні не вистачить, щоб отримати оперативну перевагу від їх використання.

Супутникові знімки, опубліковані 17 жовтня, засвідчили, що удар ATACMS по аеродрому у Бердянську, імовірно, суттєво пошкодив російські літаки та інфраструктуру аеродрому.

Інші OSINT-аналітики відзначили щонайменше сім вигорілих ділянок, де на супутникових знімках раніше було видно російські вертольоти.

Повідомляється, що згодом багато інших вертольотів перемістили.

Представники України повідомили, що до удару російські війська розташовували на аеродромі вертольоти Мі-28, Мі-24 і Ка-52. Зазначається, що масштаби пошкоджень, ймовірно, серйозніші, ніж показано на попередніх супутникових знімках.

Нагадаємо, що через війну в Україні поточні запаси ПТРК Javelin і ПЗРК Stinger у Вашингтона значно обмежені. А ракет ATACMS — менше 2 000, пишуть CSIS.

Також повідомлялося, що в Повітряних силах прокоментували нічний обстріл "Іскандерами".