Помстилися за ATACMS: у Повітряних силах прокоментували нічний обстріл "Іскандерами"

Росіяни почали частіше застосовувати "Іскандери" для ракетних обстрілів українських міст. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, масована атака 19 жовтня – російська відповідь на удари ЗСУ по аеродромах Луганська та Бердянська.

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У ніч на 19 жовтня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на українські міста із застосуванням балістичних ракет "Іскандер-М". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, з чим це може бути пов'язано.

Як відомо, росіяни завдали ударів по різних об'єктах в Україні, включно з промисловими, інфраструктурними, цивільними та військовими цілями.

Ворог атакував східні та південно-східні області України 8 ракетами та 9 ударними безпілотниками. Увагу привертає те, що росіяни почали частіше застосовувати "Іскандери".

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ЗС РФ атакували Україну дронами та балістичними "Іскандерами" (інфографіка)

За словами Ігната, використання росіянами балістичних ракет "Іскандер" можна пояснити відповіддю на удари Збройних сил України по аеродромах окупованих Луганська та Бердянська.

Речник зазначив, що це типова реакція окупантів на їхні власні промахи. Також він зауважив, що силам ППО вдалося збити лише одну керовану ракету X-59.

За його словами, збивати балістику досить непросто, адже проти такого типу ракет Україні потрібні засоби, яких "в нас, на жаль, обмаль".

"Це, зокрема, той самий Patriot, який чудово порається як із "Кинджалами", так і з "Іскандерами", — наголосив Ігнат.

Ракетні удари ATACMS по Бердянську та Луганську: що відомо

Вночі на 17 жовтня Сили оборони завдали ударів по захоплених ЗС РФ аеродромах у Бердянську та Луганську. За даними Сил спеціальних операцій ЗСУ, в результаті атаки були знищені дев’ять ворожих вертольотів. Також російські окупанти втратили техніку, установку ППО та склад боєприпасів.

Згодом у соцмережах з’явилося фото залишків ракети, яка влучила в аеродром в окупованому Бердянську. Повідомлялося, що на місці удару виявили касетну частину М74 від ракети ATACMS.

Нагадаємо, пізніше OSINT-аналітики опублікували знімок уламків ракети у Бердянську. Вони зазначили, що аеродром був атакований MGM-140A ATACMS.