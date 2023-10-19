Отомстили за ATACMS: в Воздушных силах прокомментировали ночной обстрел "Искандерами"

Россияне стали чаще применять "Искандеры" для ракетных обстрелов украинских городов. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, массированная атака 19 октября — российский ответ на удары ВСУ по аэродромам Луганска и Бердянска.

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В ночь на 19 октября российские войска совершили массированную воздушную атаку на украинские города с применением баллистических ракет "Искандер-М". Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, с чем это может быть связано.

Как известно, россияне нанесли удары по различным объектам в Украине, включая промышленные, инфраструктурные, гражданские и военные цели.

Враг атаковал восточные и юго-восточные области Украины 8 ракетами и 9 ударными беспилотниками. Внимание привлекает то, что россияне стали чаще применять "Искандеры".

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ВС РФ атаковали Украину дронами и баллистическими "Искандерами" (инфографика)

По словам Игната, использование россиянами баллистических ракет "Искандер" можно объяснить ответом на удары Вооруженных сил Украины по аэродромам оккупированных Луганска и Бердянска.

Спикер отметил, что это типичная реакция оккупантов на их собственные промахи. Также он отметил, что силам ПВО удалось сбить только одну управляемую ракету X-59.

По его словам, сбивать баллистику достаточно непросто, ведь против такого типа ракет Украине нужны средства, которых "у нас, к сожалению, мало".

"Это, в частности, тот самый Patriot, который прекрасно справляется как с "Кинжалами", так и с "Искандерами", — подчеркнул Игнат.

Ракетные удары ATACMS по Бердянску и Луганску: что известно

Ночью на 17 октября Силы обороны нанесли удары по захваченным ВС РФ аэродромам в Бердянске и Луганске. По данным Сил специальных операций ВСУ, в результате атаки были уничтожены девять вражеских вертолетов. Также российские оккупанты потеряли технику, установку ПВО и склад боеприпасов.

Впоследствии в соцсетях появилось фото остатков ракеты, которая попала в аэродром в оккупированном Бердянске. Сообщалось, что на месте удара обнаружили кассетную часть М74 от ракеты ATACMS.

Напомним, позже OSINT-аналитики опубликовали снимок обломков ракеты в Бердянске. Они отметили, что аэродром был атакован MGM-140A ATACMS.