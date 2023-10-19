"Працюють підготовлені бійці": у НГУ розповіли про ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку

На цій ділянці фронту Силам оборони України вдалося захопити панівні висоти й ключові позиції та облаштувати там оборону.

На Куп'янсько-Лиманському напрямку російські окупанти запланували зайти в тил до Сил оборони, а також захопити місто Куп'янськ. Проте, ворогу не вдається цього зробити, оскільки українські захисники міцнто тримають оборону і не віддали ворогу жодного сантиметру землі. Про це "Еспресо" розповів начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон", підполковник Іван Шевцов.

За його словами, Силам оборони України на цій ділянці фронту вдалося захопити панівні висоти і ключові позиції, облаштувати там оборону, і зараз вони готуються до зими.

"Станом на зараз жодного сантиметру землі ми не віддали. В нас був час для того щоб окопатися, зробити бліндажі, підготувати хороші вогневі позиції. На цьому напрямку працюють підготовлені військовослужбовці. Це бійці, які пройшли Кліщіївку, Бахмут і зараз міцно тримають оборону на Куп'янському напрямку", — сказав Шевцов.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки 19 жовтня, російський наступ на сході України постає перед серйозними труднощами. ЗСУ чинять жорстокий опір, але водночас окупанти продовжують нарощувати сили та засоби.

13 жовтня у військовій адміністрації Авдіївки розповіли про російський наступ на місто. ЗС РФ намагаються оточити населений пункт із двох боків.