Росіяни вдарили по Вовчанську: почалася велика пожежа, є поранені, — ОВА (фото)

У Харківській ОВА заявили, що постраждали два чоловіки 74 і 69 років. Вони отримали мінно-вибухові та осколкові травми.

Російські окупанти обстріляли Вовчанськ в Харківській області. Внаслідок атаки ворога є постраждалі серед мирного населення. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області та Харківська ОВА.

В ДСНС зазначили, що о 12:15 російські війська завдали артилерійського удару по приватному сектору Вовчанська, що спричинило велику пожежу та руйнування на приватному подвір’ї.

За інформацією рятувальників, пожежа охопила площу 350 кв.м. Горів гараж, 2 господарчі будівлі та автомобіль.

"За попередніми даними поранень дістали 2 людей", — додали у повідомленні.

Росіяни завдали удару по Вовчанську Росіяни завдали удару по Вовчанську

У Харківській ОВА заявили, що постраждали два чоловіки 74 і 69 років.

"Вони отримали мінно-вибухові та осколкові травми", — наголосили у військовій адміністрації.

Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу. Вже о 15:00 рятувальникам вдалось загасили вогонь.

Росіяни завдали удару по Вовчанську

Нічний обстріл ЗС РФ: що відомо

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 19 жовтня знову атакували мирні українські міста в південній і центральній частинах країни.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що пізно ввечері ЗС РФ завдали удару по Павлограду. Ракета призвела до руйнувань на об'єкті критичної інфраструктури, проте обійшлося без постраждалих.

Віталій Кім повідомив, що о 00:55 росіяни завдали ракетного удару по місту Миколаїв, унаслідок чого виникла пожежа у складському приміщенні на території одного з підприємств. Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирні будинки, але також обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ атакували Україну дронами і балістичними "Іскандерами". За даними командування, росіяни запустили 17 повітряних цілей, включно з сімома ракетами різного типу і дев'ятьма "Шахедами". Частину цілей вдалося перехопити.