Чи посилять в Україні мобілізаційні заходи: відповідь Веніславського

Наразі мобілізаційні заходи в Україні проводять для поповнення бойових втрат та формування нових резервів, які необхідні для наступу та звільнення територій, розповів представник президента у Верховній Раді.

Представник президента в парламенті та член комітету з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський заявив, що наразі немає підстав для посилення мобілізації. Про це він повідомив в інтерв'ю BBC.

"Сьогодні жодних підстав для того, щоби сказати про необхідність розширення, прискорення або збільшення кількості мобілізаційних заходів, немає", — сказав Федір Веніславський.

Він зазначив, що територіальні центри комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) забезпечують поповнення бойових втрат — вбитих і поранених — в рамках загальної мобілізації, яку оголосили в перший день повномасштабного вторгнення. Також мобілізаційні заходи проводять для формування нових резервів, що необхідні для наступу та звільнення територій. На сьогодні немає підстав для того, щоб говорити про різке збільшення кількості мобілізованих, переконаний Веніславський.

Крім цього, він визнає існування проблеми корупції у ТЦК та СП та під час проходження військово-лікарської комісії. З його слів, це питання перебуває на особливому контролі в президента та РНБО. Веніславський підтримує ідею Володимира Зеленського щодо переводу бойових офіцерів на керування регіональними ТЦК для того, аби подолати проблему корупції. Він вважає, що в офіцерів з бойовим досвідом інша система цінностей.

Нагадаємо, деякі категорії чоловіків не можуть призвати на службу до ЗСУ під час дії воєнного стану. Відстрочку від призову можуть отримати особи, які підтвердять відповідні підстави.

Юрист та адвокат Ростислав Кравець розповів, ФОПи можуть отримати бронь, проте за певних умов. Зокрема, мова йде про випадки, коли виконується оборонне замовлення.