"Форма уникнення мобілізації": Веніславський пояснив, чи скасують відстрочку для студентів

Відстрочка від призову потрібна для студентів, які здобувають послідовну освіту — професійно-технічну, передвищу, вищу, а потім післядипломну. Недопустимо, коли чоловіки несподівано виявили бажання навчатися під час війни, наголосив нардеп.

Представник президента в парламенті та член комітету з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський заявив, що велика кількість чоловіків забажали здобути другу вищу освіту на денній формі навчання, аби уникнути призову на військову службу до лав Збройних сил України. Про це він повідомив в інтерв'ю BBC.

"Є значна кількість чоловіків у віці сорок-п'ятдесят років, які раптом виявили бажання здобувати вищу освіту — другу, третю чи четверту, причому на денній формі", — сказав Федір Веніславський.

Він зазначив, що для нього, як для юриста, це очевидна форма уникнення мобілізації.

Веніславський зазначив, що питання позбавлення відстрочки від призову для студентів, що здобувають другу вищу освіту, є чутливим питання, тому не варто чекати швидких змін.

"На сьогодні говорити про якусь модель скасування відстрочки, яка має загальну підтримку, – ми ще не можемо. Йдуть дискусії",- наголосив він.

Федір Веніславський переконаний, що це питання потрібно вирішувати, проте коли це буде і як — подивимось пізніше. На його думку, відстрочка потрібна, яка чоловік здобуває послідовну освіту — професійно-технічну, передвищу, вищу, а потім післядипломну.

Він додав, що недопустимим варіантом поведінки є те, коли чоловік несподівано вирішив йти вчитися у зовсім іншу сферу під час війни.

Нагадаємо, у вересні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують скасувати відстрочку від призову для тих чоловіків, які здобувають освіту після 30 років. Нардеп Федір Веніславський заявив, що потрібно обмежити право на відстрочку, якщо особа ним зловживає.

1 вересня секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні зросла кількість чоловіків, які хочуть здобувати освіту. Зі слів Данілова, Міністерство освіти досліджуватиме це питання, проводячи аналіз.