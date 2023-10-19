Вогневих груп ЗСУ побільшає: Зеленський ввів у дію план РНБО щодо захисту інфраструктури

Представники РНБО доручили уряду протягом десяти днів посилити захист об'єктів критично важливої інфраструктури. Готується також і план заходів із відновлення пошкоджених або зруйнованих об'єктів.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, що передбачає захист і безперебійну роботу об'єктів критичної інфраструктури та енергетики на період воєнного часу. Відповідний указ № 695/2023 підписано 17 жовтня.

Представники РНБО доручили уряду протягом десяти днів посилити захист об'єктів критично важливої інфраструктури.

Ба більше, збільшать і кількість вогневих груп зі складу ЗСУ та Нацгвардії, які забезпечують безпеку та захист цих об'єктів від ударів з повітря. Передбачено і створення резервів обладнання та запчастин, щоб відновити роботу на випадок пошкодження критичної інфраструктури.

На довершення всього, у Кабміні за три місяці планують затвердити План заходів для відновлення об'єктів критичної інфраструктури, які були зруйновані або пошкоджені.

Зазначається, що в Україні проводять найбільшу за часів незалежності ремонтну кампанію на енергетичних об'єктах через масовані ракетно-дронові атаки по українських містах, що почалися восени 2022 року.

Водночас за словами прем'єра Дениса Шмигаля, Україна підходить до зими відновленою і підготовленою до нових атак і терору.

Нагадаємо, що в Мінінфраструктури назвали терміни встановлення захисту на ключові підстанції. Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що робиться все можливе для якнайшвидшого спорудження захисних конструкцій на основних 22 енергооб'єктах.

Також повідомлялося, що міністр енергетики Герман Галущенко 16 жовтня заявив, що основний поточний ризик — масовані удари ЗС РФ. Окупантам, ймовірно, знову доведеться вдатися до тактики обстрілів енергоінфраструктури.