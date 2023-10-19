Прикриті камуфляжем та шинами: РФ розмістила МіГ-31 з "Кинжалами" у Криму (фотофакт)

Супутникові знімки від 15 жовтня показали, що на аеродромі "Бельбек" розміщені російські винищувачі. Мова йде про Су-30, Су-27 та МіГ-31.

Збройні сили Російської Федерації розмістили бойові літаки на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомив OSINT-аналітик MT Anderson у соцмережі X (Twitter).

Аналітик опублікував супутникові знімки від 15 жовтня, які показують, що на аеродромі, який використовує РФ, з'явилися чотири нові винищувачі — МіГ-31, Су-30 та Су-27.

"Варто подивитися, враховуючи потенціал нових МіГ-31 у Бельбеку. Незважаючи на те, що навколо кілька Су-30 і Су-27, деякі покриті камуфляжною сіткою та шинами, здається, що на лінії польоту є 4 МіГ-31", — написав MT Anderson.

Нагадаємо, 18 жовтня президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що над Чорним морем на постійній основі здійснюватиметься патрулювання винищувачів Міг-31, які оснащені ракетами "Кинджал" з дальністю понад тисячу кілометрів. Зі слів російського лідера, патрулювання нібито не є погрозою від РФ, а країна просто здійснюватиме "візуальний контроль за допомогою зброї".

19 жовтня оглядачі Bulgarian Military розповіли, що патрулювання російського винищувача над Чорним морем матиме велике значення для того, аби Східне Середземномор'я опинилося в зоні ураження надзвукового озброєння. Вони вважають, що Кремль намагається не допустити повалення уряду в Сирії

17 жовтня стало відомо, що українське підпілля зафіксувало, як в аеропорту "Бельбек", що розміщений в тимчасово окупованому Криму, окупанти розвантажували військові матеріали. Партизанський рух "Атеш" вважає, що російські військові можуть перекидати через цей аеродром зброю та боєприпаси, отримані від Ірану та Північної Кореї.