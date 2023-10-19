Есмінець ВМС США був атакований ракетами на Близькому Сході, — ЗМІ

За інформацією журналістів, есмінець перехопив приблизно 2-3 ракети. Невідомо, що було ціллю боєприпасів.

Поблизу узбережжя Ємену було атаковано корабель Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Про це повідомило видання CNN з посиланням на двох американських чиновників.

Видання пише, що один із чиновників заявив, що підтримувані Іраном бойовики Хусі, що беруть участь в конфлікті в Ємені, могли випустили ракети. Тоді як інший зазначив, що американський корабель перехопив приблизно 2-3 ракети. Натомість вони не знають, куди цілилися ракети.

"Можливо, ракети були випущені по USS Carney (есмінець ВМС США, — ред.) або запущені в бік іншої цілі", — йдеться в повідомленні.

У ЗМІ наголосили, що інцидент стався на тлі занепокоєння щодо можливої агресії Ірану, який підтримує ісламських бойовиків ХАМАС у війні проти Ізраїлю.

Видання Reuters з посиланням на власні джерела заявило, що есмінець USS Carney збив декілька снарядів, зокрема й безпілотний літальний апарат. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Командування сил флоту США у соцмережі X (Twitter) повідомили, що 18 жовтня есмінець USS Carney, оснащений керованими ракетами, пройшов через Суецький канал. Його ціллю є допомога в забезпеченні морської безпеки та стабільності в на Близькому Сході.

Нагадаємо, 8 жовтня американське видання Politico повідомило, що після атаки ісламських бойовиків ХАМАС на Ізраїль очільник Пентагону Ллойд Остін наказав перекинути додаткове обладнання та ресурси до Ізраїлю, також розгорнути в Східному Середземномор'ї авіаносну ударну групу США. Мова йде про авіаносець USS Gerald R. Ford, крейсер класу Ticonderoga USS Normandy та декілька есмінців. Також в регіоні вжили заходи для посилення ескадрилій винищувачів ВПС США F-35, F-15, F-16 і A-10.

11 жовтня речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що країна перекидає другий авіаносець Dwight Eisenhower у Середземне море. З його слів, військовий корабель США має заплановану місію в Середземному морі.