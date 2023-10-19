"Живий процес": в Україні з'явилась можливість відстежувати стан укриттів (фото)

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін представив проєкт "Залізне укриття". Він пояснив, що кількість доступних укриттів змінюється після кожної ревізії.

В Україні розпочав роботу сайт "Залізне укриття", на якому громадяни зможуть відстежувати ситуацію з укриттями. Про це, як передала кореспондентка медіа "Суспільне", 19 жовтня оголосив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"Ми запускаємо сьогодні робочий портал, який називається "Залізне укриття", у якому можна постійно знаходити інформацію про те, які укриття вже приведено до ладу, які укриття в процесі ремонту, і які укриття в планах", — розповів він.

Заступник міністра Тимур Ткаченко додав, що інформація про стан укриттів буде публікуватись на сайті за областями.

"Ми показуємо ситуацію в розрізі кожної області, регіону та населеного пункту. Ви зможете побачити детальніше на сайті", — пояснив він.

Ткаченко зазначив, що нині в Україні є 61 803 укриття. Він завірив, що ця цифра буде постійно змінюватись.

"За результатами кожної ревізії ми значну кількість укриттів прибираємо з фонду, і частину потім знову додаємо. Це живий процес", — підкреслив Камишін.

Очільник міністерства заявив, що до кінця року уряд планує відремонтувати 2 956 укриттів. З його слів, 3 891 укриття вже привели до ладу.

Сайт проєкту "Залізне укриття" Фото: Скриншот

Нагадаємо, у ДСНС анонсували запуск єдиної інформаційної системи "Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту". Як пояснили у відомстві, за допомогою неї українці зможуть знаходити найближчі зручні для себе укриття.

23 червня президент Володимир Зеленський розповів про результати перевірок стану укриттів в Україні. Він зазначив, що "особливо цинічна і ганебна" ситуація склалася у містах, які мають "значний фінансовий ресурс".