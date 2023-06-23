"Цинічно і ганебно": Зеленський оцінив стан бомбосховищ у більшості міст України

За інформацією президента, наразі по всій країні скеровано понад 400 позовів про повернення приміщень укриттів, незаконно виведених із власності громад.

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Після засідання Ради безпеки й оборони України, президент України Володимир Зеленський анонсував нові кадрові рішення після розгляду стану бомбосховищ у країні. Про це в п'ятницю, 23 червня заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

"Міністри Клименко і Камишин представили перші зведені підсумки перевірки укриттів у регіонах нашої держави. Клименко по всій державі, Камишин — по Києву. Загалом сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах і містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно", — заявив Зеленський у своєму відеозверненні.

Результати звітів, які надали лідеру України на засіданні, за його словами, виявилися невтішними. Він зазначив, що стан укриттів у Києві, Запоріжжі, Харкові, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві та багатьох інших містах виявився невтішним.

"Особливо цинічна і ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть. Доступні та надійні укриття по всій країні мають бути і будуть пріоритетом для керівників усіх рівнів", — зазначив він.

За словами президента, генеральний прокурор України поінформував РНБО про позовну роботу органів прокуратури для повернення приміщень укриттів, незаконно виведених із власності громад.

"На сьогодні вже понад 400 таких позовів по країні. Робота триває", — підкреслив президент.

Проблеми з бомбосховищами в Україні

Під час російського обстрілу 1 червня одне з укриттів у Деснянському районі Києва виявилося закритим. У момент, коли кияни перебували біля укриття, стався приліт, унаслідок чого загинули троє людей, зокрема дитина. Наступного дня Володимир Зеленський відреагував на скарги жителів Києва на закриті бомбосховища. За словами президента, недбалість у питаннях доступності укриттів під час обстрілів неможливо перекрити "якимись виправданнями".

9 червня стало відомо, що в Києві після перевірки 91% усіх укриттів з'ясувалося, що для використання придатні лише дві третини.

Також днями стало відомо, що в укриття однієї зі шкіл у Дніпровському районі Києва за виділені державою гроші закупили електросковорідку, яка коштує 720 тисяч гривень.