ЗСУ успішно виснажують резерви ЗС РФ, які можуть бути задіяні проти України, — ISW

За словами експертів, Україна знає, що Росія не проводитиме загальної мобілізації, і ЗСУ використовують цей факт.

Українські збройні сили ефективно виснажують російські резерви під час поточних наступальних операцій. Про це повідомляється у звіті ISW, посилаючись, зокрема, на думку російського військового блогера.

Він підкреслив, що українські збройні сили активно проводять наступальні операції з метою виснажити обмежені російські резерви, при цьому максимально зберігаючи свої власні сили. Україна враховує, що Росія не збирається проводити загальну мобілізацію, і Збройні Сили України стратегічно використовують цей факт.

Ці спостереження значною мірою співвідносяться з оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), який вказує на дефіцит високоякісних резервів у російських збройних сил і труднощі у створенні, тренуванні та ефективному розгортанні нових сил для закриття прогалин на фронтовій лінії та проведення наступальних операцій. Замість цього вони більшою мірою покладаються на тактичні перекидання сил.

Аналітик Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) доктор Джек Вотлінг також зазначив 19 жовтня, що, незважаючи на високі втрати, яких завдають українські сили російським збройним силам, як і раніше, є можливість обмежити здатність Росії навчати й розгортати достатню кількість нових військ відповідно до необхідних стандартів і ефективно проводити наступальні операції.

Нагадаємо, що Генштаб 19 жовтня побічно підтвердив просування морпіхів на лівому березі Херсонщини. За даними командування, протягом минулої доби ЗС РФ атакували населений пункт Піщанівка, що розташований на лівобережжі регіону.

Аналітики ISW заявили, що ЗС РФ вчаться воювати й активно використовують нові тактики на Донбасі. Окупанти під час наступу на Авдіївку приділяють велику увагу контрбатарейній боротьбі, а також активно використовують засоби радіоелектронної боротьби, проводять ретельну артилерійську підготовку поля бою і демонструють чітку взаємодію між командуванням, розвідкою і штурмовими групами.