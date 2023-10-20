ЗС РФ перекидають техніку з Луганська для штурму Куп'янська, — "Атеш" (відео, карта)

Представники підпілля зазначають, що активно діють на території Луганської області й успішно здійснюють диверсії проти окупаційних військ.

Збройні сили Російської Федерації переміщують військову техніку й особовий склад із тимчасово окупованого Луганська на Куп'янський напрямок, повідомив 20 жовтня в Telegram кримський партизанський рух "Атеш".

За інформацією партизанів, росіяни перекидають техніку та війська на цю ділянку фронту досить "активно".

"Наші агенти ведуть систематичне спостереження за окупантами в Луганську. Ми відзначаємо активне переміщення техніки й особового складу ЗС РФ для наступу на Куп'янському напрямку", — ідеться в публікації.

В "Атеш" зазначили, що "роблять усе, щоб окупанти не доїхали до лінії фронту".

Підпільники продовжують проводити в Луганську безліч успішних диверсій, під час яких пошкоджують і ліквідують техніку росіян.

Зокрема, за минулий тиждень партизани "мінусували" техніку, яку тепер противник не зможе використати за призначенням.

Партизанами були знищені:

3 вантажівки марки "Урал";

2 автоцистерни;

3 автобуси.

Ситуація на Куп'янському напрямку

У зоні відповідальності ЗСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, а також 12 атак біля Надії Луганської області.

Фото: deepstatemap.live

Також, за інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у ніч на 20 жовтня ворог завдав ракетного удару по селищу міського типу Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. "Зафіксовано влучання в землю. Пошкоджено навколишні магазини, постраждалих немає", — повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, 20 жовтня повідомлялося, що ЗСУ за добу знищили 1380 окупантів і 120 бронемашин. За даними командування, за останню добу на фронті відбулося 90 бойових зіткнень.