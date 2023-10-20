Грузія затвердила план дій у разі застосування ядерної зброї

Різні сценарії на випадок ядерної катастрофи розробляють багато країн, зокрема й держави Європейського союзу.

Влада Грузії та служби державної безпеки (СДБ) розробили план на випадок застосування ядерної зброї в регіоні. Про це повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на слова керівника грузинської СДБ Григол Лілуашвілі.

Під час розмови з журналістами він наголосив, що нинішні виклики не виключають застосування ядерної зброї.

"Я не маю на увазі нашу країну, я маю на увазі навколишній регіон", — зазначив Лілуашвілі.

Очільник грузинської СДБ зазначив, що за участю керівників уряду, реагуючих органів та служби безпеки розроблено та затверджено план дій, згідно з яким для кожного відомства прописаний сценарій, який "доведеться втілити в життя в такому разі".

Також він додав, що різні сценарії на випадок ядерної катастрофи розробляють багато країн, зокрема й держави Європейського союзу.

За словами Лілуашвілі, бомбосховища є актуальними лише "під час прямого влучення", і Тбілісі необхідно проводити "помірну та прагматичну політику як усередині країни, так і за її межами".

Нагадаємо, 18 жовтня патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) заявив, що ядерну зброю Росії було створено завдяки Богу та преподобному Серафиму Саровському.