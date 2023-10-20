На Харківщині газівник змушував підлеглих рити траншеї для ЗС РФ, — СБУ

За версією слідства, житель Куп'янська, який був інженером управління магістральних газопроводів, підказував росіянам, де їм краще маскувати свою техніку, а також допоміг загарбникам у підготовці інфраструктурних об'єктів регіону до торішнього опалювального сезону.

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали колаборанта на території Харківської області, який раніше обіймав керівну позицію за часів окупації цього регіону. Про це 20 жовтня повідомили у пресцентрі відомства.

Затриманим виявився колишній інженер, який працював у Куп'янському управлінні магістральних газопроводів. За версією слідства, у період окупації міста він активно підтримував окупаційну владу і погодився очолити створене окупантами "газорозподільне підприємство".

На своїй "посаді" він змушував підлеглих рити траншеї та організовував будівництво оборонних споруд для окупаційних сил. Крім того, він підказував Збройним силам Росії, де можна замаскувати військову техніку та боєприпаси до неї.

Також підозрюваний брав участь у підготовці об'єктів окупаційної влади та військових груп до опалювального сезону минулого року.

Після звільнення Куп'янська від окупації, чоловік намагався втекти, сподіваючись уникнути покарання за свої дії. Проте співробітники СБУ виявили його місце розташування і провели затримання.

На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки оголосили йому про підозру відповідно до частини 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі розглядається питання про обрання запобіжного заходу щодо затриманого, включно з можливим триманням під вартою.

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо про те, що співробітники СБУ затримали агента російського ГРУ, який передавав інформацію ліквідованому російському "військкору" Владлену Татарському.

Раніше, 17 жовтня, повідомлялося, що мобілізований до лав Національної гвардії чоловік збирав розвіддані про дислокацію і переміщення бойових підрозділів "Гвардії наступу" МВС України.