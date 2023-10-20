День "найбільшої російської катастрофи": після Авдіївки в лавах ЗС РФ будуть бунти, — ЗМІ

За словами OSINT-аналітика Раду Хоссу, "Ефект Авдіївки" помітно позначиться на всіх аспектах поля бою. А російський фронт може впасти ще швидше, ніж очікується.

Аеророзвідник із підрозділу "Сови миколаївських морпіхів" радить запам'ятати дату 19 жовтня. Він назвав цей день найбільшою російською катастрофою, масштаби якої ще більші, ніж у Білогорівці. Про це повідомляють у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

Російські окупаційні війська втратили понад 1380 осіб особового складу протягом одного дня. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook.

З урахуванням нещодавніх даних, загальна кількість втрат російських військ із лютого 2022 року становить 292 060 осіб.

Втрати російських військ

До всього іншого, Росія також втратила:

5047 танків;

9557 бойових броньованих машин;

9370 автомобілів;

7012 артилерійських систем;

822 реактивні системи залпового вогню;

548 систем ППО;

320 літаків;

324 вертольоти;

5326 безпілотників;

20 кораблів і катерів, а також один підводний човен.

Раду Хоссу, політтехнолог, який відстежує дані про війну в Україні, назвав подію "Ефектом Авдіївки".

За його словами, російське військове керівництво мало турбує те, скільки росіян гине на війні та скільки знищується техніки.

"Їх турбують тільки накази безглуздої кремлівської влади, які хочуть політичної перемоги, але в кінцевому підсумку її не буде", — написав він.

"Ефект Авдіївки" помітно вплине на всі аспекти поля бою, серед іншого, позначиться на моральному дусі російських військ, вважає аналітик.

За його словами, надалі варто очікувати бунтів у лавах російських військ, і, за посередництва ГУР і ЗСУ, російський фронт може впасти ще швидше, ніж цього можна було б очікувати.

Він додав, що постійне постачання ракет ATACMS, які пообіцяв Вашингтон, ще вище підніме бойовий дух ЗСУ. Катастрофа російських військ під Авдіївкою цьому посприяє.

"Наразі Авдіївка, — ймовірно, найгучніша російська поразка у війні, навіть масштабніша за Вугледар. Там ще не все закінчилося, але коли це станеться, можна чекати, що російські війська будуть приголомшені", — йдеться в публікації.

Аналітик також радить стежити за подіями в районі Дніпра, де, за його словами, варто чекати хороших новин.

Нагадаємо, що, за оцінками ЗСУ, окупанти продовжать наступати, попри те, що зазнали значних втрат.

Також повідомлялося, що ЗСУ просунулися під Бахмутом, ЗС РФ, зі свого боку, відбили деякі позиції в районі Роботиного.