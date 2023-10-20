Будуть хорошою ціллю і здобиччю: експерт прокоментував появу МіГ-31 у Криму (відео)

За словами директора Defense Express Сергія Згурця, росіяни регулярно роблять одну й ту саму помилку, а завдання української сторони — скористатися моментом і знизити кількість носіїв ракет "Кинджал".

Перекидання російських винищувачів на кримські аеродроми — погана ідея для противника, але водночас зіграє на руку українській стороні. Таку думку озвучив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо" 20 жовтня.

За його словами, він бачив кадри, які підтверджують нове розташування російських літаків, які противник хоче залишити на території Кримського півострова.

"Не знаю, яка давність цих знімків, але я думаю, що Росія досить сильно ризикує, коли передислокує МіГ-31 у Крим. Я думаю, що це буде хорошою ціллю і здобиччю для наших систем ураження — від безпілотних комплексів і до керованих крилатих ракет", — заявив Сергій Згурець.

Окремо експерт зазначив, що цієї помилки росіяни припускаються регулярно, тому українській стороні необхідно оперативно скористатися провалами противника і тим самим знизити кількість носіїв ракет "Кинджал".

"І навіть якщо вони виконуватимуть регулярне патрулювання над акваторією Чорного моря — то це так само не видається раціональним, тому що кількість цих літаків обмежена і обмежений їхній ресурс, якщо їх ганяти постійно на чергування — то це реально вплине на зниження потенціалу і можливостей цих літаків", — додав Сергій Згурець.

Насамперед у Кремлі вирішили зробити таку заяву для того, щоб спробувати вкотре натиснути на Захід. При цьому аналітик переконаний, що незабаром РФ буде змушена знову перемістити свої винищувачі з Криму.

Нагадаємо, 18 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив про те, що його країна патрулюватиме небо над Чорним морем літаками з "Кинджалами", дальність яких нібито понад 1000 кілометрів. Водночас, він зазначив, що це не загроза.