Індійські інженери встановили на Су-30 "всевидющу" РЛС: який літак вийшов у результаті

Літаки російського походження отримають передову радіолокаційну систему під назвою Virupaksha, названу на честь індуїстського божества. РЛС здатна виявляти і супроводжувати цілі з дуже низьким радіолокаційним перетином, що робить її високоефективною для виявлення стелс-літаків.

Наразі ВПС Індії реалізують ініціативу щодо вдосконалення та модернізації парку бойових літаків Су-30 російського виробництва. Зокрема, інженери країни вирішили встановити на машини передову радіолокаційну систему під назвою Virupaksha. Про модернізовані Су-30МКІ індійських ВПС йдеться в матеріалі Bulgarian Military.

Загалом новою РЛС Virupaksha хочуть оснастити 84 літаки, а бюджет модернізації склав близько 94 млн доларів.

Представники оборонного відомства країни визнали радар Virupaksha як високотехнологічну систему, розроблену в межах країни. Ймовірно, інженери дали своїй розробці й оригінальну назву, адже "Вірупакша" згідно з індуїстськими віруваннями — божество, що все бачить і завжди в курсі всіх подій.

Що відомо про індійську РЛС

Індійська РЛС Virupaksha — це сучасна радіолокаційна система, розроблена Індійською організацією оборонних досліджень і розробок (DRDO). Вона призначена насамперед для далекого спостереження і супроводу повітряних цілей. Працює в S-діапазоні частот, що дає їй змогу виявляти та супроводжувати широкий спектр цілей, включно з літаками, вертольотами, безпілотниками і балістичними ракетами.

Під час розробки системи було застосовано сучасну технологію фазованих решіток, що дає змогу швидко сканувати велику площу і видавати точну інформацію про виявлені цілі в режимі реального часу. А однією з основних технічних характеристик РЛС є її висока роздільна здатність і точність, оскільки вона, за заявою інженерів, здатна виявляти й супроводжувати цілі з дуже низьким радіолокаційним перетином, що робить її високоефективною для виявлення стелс-літаків.

Дальність дії індійської РЛС Virupaksha засекречена, але, за наявними даними, вона становить кілька сотень кілометрів. Радарна система може бути розгорнута на різних ділянках місцевості, включно з прибережними зонами, рівнинами і гірськими районами, що робить її придатною для використання в різних оперативних сценаріях.

РЛС Virupaksha має низку можливостей. Вона може бути інтегрована у велику мережу ППО, забезпечуючи цінною інформацією системи повітряного спостереження і протиракетної оборони.

Су-30МКІ: відмінність від російських моделей

Індійський Су-30МКІ і російський оригінальний Су-30 мають спільну основу, проте їх відрізняє кілька ключових відмінностей. Одна з головних відмінностей — рівень кастомізації та модифікації індійського варіанта.

Су-30МКІ — це модернізований варіант, спеціально розроблений для задоволення вимог ВПС Індії, який включає інтеграцію індійської авіоніки, систем радіоелектронної боротьби та вітчизняного озброєння, що вигідно відрізняє її від російського Су-30.

Ще одна суттєва відмінність полягає в радіолокаційних системах. На російських Су-30 встановлено станцію Н001ВЕП, а індійський варіант поки що оснащено станцією Н011М "Барс" — це багаторежимна РЛС, яка відстежує кілька цілей одночасно і володіє розширеними можливостями при веденні бойових дій "повітря-повітря" і "повітря-земля", що дає індійському варіанту перевагу в бойових обставинах.

Таким чином інтеграція передової РЛС Virupaksha ще більше підвищить бойові можливості індійських машин, але поки що про практичне впровадження, так само як і про випробування нових літаків, не відомо.

Нагадаємо, ПКС Росії отримають від виробника партію сучасних багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників Су-30СМ2. Ці літаки оснащені потужною радіолокаційною станцією "Ірбіс-Е", яка нібито дає змогу виявляти повітряну ціль розміром 3 кв. метри на дистанції 400 км.