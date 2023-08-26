ПКС РФ отримують партію перспективних Су-30СМ2: яку модернізацію пройшли літаки

Винищувач оснащений потужною радіолокаційною станцією "Ирбис-Э", яка нібито дає змогу виявляти повітряну ціль розміром 3 кв. метри на дистанції 400 км.

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ВМФ і ПКС Росії отримають від виробника партію сучасних багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників Су-30СМ2, замовлених до кінця 2022 року. За наявними даними, ці літаки оснащені радіоелектронним обладнанням нового покоління, що підвищує їхній бойовий потенціал. Про це 26 серпня повідомили оглядачі іспанського видання Defensa.

"Літаки планується використовувати як багатоцільові винищувачі-бомбардувальники для ведення всіх видів бойових дій в інтересах ВМФ і ПКС Росії", — йдеться в публікації.

Повідомляється, що нова модифікація вже відомого винищувача Су-30 має поліпшені можливості з виявлення та ідентифікації потенційних загроз. Також літак оснащений датчиками підвищеної дальності дії. Удосконалення спрямовані на підвищення ефективності Су-30СМ2 під час дій у повітрі проти всіх типів літаків, а також під час атак надводних цілей, які можуть охоплювати як наземні позиції, так і кораблі, які перебувають на відстані кількох сотень метрів від їхніх позицій.

Які саме поліпшення отримав Су-30СМ2

Насамперед ідеться про потужний радар "Ирбис-Э", який нібито здатний виявляти цілі розміром 3 кв. метри на дистанції 400 км. Також поліпшення торкнулися двигуна АЛ-41ФС, який дає змогу літати на крейсерській швидкості без використання форсажної камери. Засоби РЕБ були запозичені у винищувача Су-35С. У підсумку іспанські експерти класифікували Су-30СМ2, як літаки 4-го покоління ++.

Базові характеристики:

довжина — 29,9 м;

розмах крила — 14,7 м;

дальність польоту — 3500 км;

максимальна висота — 19 800 м;

швидкість — 2125 км/год;

максимальна злітна маса — 35,4 т;

тяга силової установки — 25 000 кг.

Літак оснащений 30-мм автоматичною гарматою ГШ-301 зі 150 фугасними боєприпасами. Також є дві підвіски під фюзеляжем і шість на крилі, на яких можна розмістити бомби або ракети загальною вагою до 4 тонн.

За даними оглядачів, на Іркутському авіаційному заводі випустили близько 600 екземплярів. На озброєнні ПКС Росії можуть перебувати близько 150 машин, інші літаки експортовані в такі країни, як Індія та Алжир.

Нагадаємо, Індонезія відмовилася закуповувати у РФ літаки Су-27 і Су-30, які вже є в розпорядженні Повітряних сил країни. Замість них перевагу було віддано американським F-15EX Eagle II від компанії Boeing — загалом найближчим часом Джакарта має намір придбати 24 такі машини.