"Накриває артилерія": ЗС РФ несуть втрати, але щодня штурмують Авдіївський терикон (відео)

Російські війська щодня кидають нових бійців на терикон під Авдіївкою, який їм не вдається взяти під контроль. У ЗСУ розповіли, чим завершуються спроби наступу ворога.

Російські окупанти не полишають спроб захопити так званий Авдіївський терикон у Донецькій області. Деталями в ефірі "Радіо Донбас Реалії" 20 жовтня поділився речник 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь.

"Росіяни й надалі намагаються взяти цей терикон. Цю так звану стратегічну висоту. Намагаються туди заходити піхотою під прикриттям бронегруп. Але як тільки їх виявляють наші засоби розвідки, одразу туди працює артилерія. Одразу накривають будь-які ці спроби", — розповів він.

Фото Авдіївського терикону Фото: Resurgam

Військовий зазначив, що ЗС РФ не вчаться на своїх помилках та щодня кидають нові сили на терикон.

"Навіть коли там частково вдавалося зайти на цей терикон, все одно потім їх абсолютно повністю розбивала наша артилерія", — заявив Коцуконь.

Коментар Антона Коцуконя (про Авдіївський терикон — з 4:47)

Чому Авдіївський терикон — важливий?

У спільноті Resurgam пояснювали, чому російські окупанти так прагнуть захопити Авдіївський терикон. Він являє собою територію, що знаходиться на певній висоті та може бути корисною для контролю над місцевістю.

"Терикон має штучну висоту на 40 метрів із різаною верхівкою у пустинній вже місцевості, що відкриває можливість огляду на 180 градусів на позиції ворога (без візуальних перешкод на відміну від природних висот) у бік Веселе-Красногорівка з контролем аж до залізниці", — пояснили автори контенту.

Однак ЗС РФ мають лише один можливий підступ до терикона — з боку міста Красногорівка. Тобто російські окупанти можуть захопити територію на висоті лише "в лоб", тобто піднімаючись на гору. Єдина альтернатива, наявна у ЗС РФ — постійно обстрілювати терикон, втрачаючи багато снарядів, щоб подавити його вплив.

Авдіївський терикон на мапі бойових дій Фото: Resurgam

Водночас контроль ЗСУ над териконом здатен створювати проблеми для російських військ, розміщених в районі залізниці.

Нагадаємо, речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що за шість днів наступу на Авдіївському напрямі ЗС РФ зазнали рекордних втрат. З його слів, загарбники зосередили свої сили на штурмі так званого Авдіївського терикона — висоти біля Авдіївського коксохімічного комбінату.

Російські пропагандисти визнали, що втрати ЗС РФ під Авдіївкою викликають паніку серед окупантів. Неназваний ворожий офіцер розповів, що генерали хотіли зробити подарунок президенту Володимиру Путіну — взяти терикон та перекрити постачання Сил оборони. Ідея обернулася загибеллю бійців.