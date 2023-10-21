"Усе було одночасно": ЗС РФ застосували нову тактику під час нічної атаки України (фото, відео)

Російські військові майже одночасно застосували тактичну авіацію, керовані авіабомби, крилаті ракети та ударні безпілотники. Ворог намагався виснажити українську систему ППО, розповіли в командуванні.

У ніч з 20 на 21 жовтня Збройні сили Російської Федерації атакували низку українських областей. Фокус розповів, у яких містах лунали вибухи та наслідки ворожих атак.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня капітан першого рангу Наталія Гуменюк повідомила, що ворог застосував нову тактику мішаних атак. З її слів, цієї ночі майже одночасно російські військові спрямували тактичну авіацію, керовані авіабомби по фронтових територіях та крилаті ракети типу Х-59 по територіях другого ешелону прифронтових міст — Криворіжжя та Миколаївщина. Також окупанти застосували ударні БПЛА.

"Фактично все було одночасно. Це спрямовано на виснаження систем протиповітряної оборони і максимального досягнення результату", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона наголосила, що одночасного пуску ракет та авіабомб ще не спостерігали в Україні. Гуменюк вважає, що ворог намагався завдати ракетний удар максимально ефективно, оскільки знає, що українська сторона не працювати по КАБах.

Обстріл Кривого Рогу

Мер Кривого Року Олександр Вілкул повідомив, що ввечері 20 та вночі 21 жовтня російські військові обстріляли місто за допомогою ракет та ударних безпілотних літальних апаратів.

"На жаль, були влучення", — сказав Олександр Вілкул.

З його слів, внаслідок вечірньої ракетної атаки по дачному кооперативу в передмісті загинув чоловік 1963 року народження, тоді як його дружину 1967 року народження госпіталізували до лікарні в тяжкому стані. Також пошкодження зазнали три будинки, виникла пожежа, проте її оперативно загасили.

Ще одну атаку ворог здійснив пізно ввечері за допомогою ракет і дронів, в результаті чого було пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, виникла пожежа, яку загасили. Вілкул зазначив, що обійшлося без втрат.

Він наголосив, що в Криворізькому та Нікопольському районах інших обстрілів не було. В місті стабільно працює вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні й медичні установи.

Натомість голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак показав фото російської атаки по Кривому Розі.

"Вночі в Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БПЛА", — сказав він.

Обстріл Миколаївської області

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі 21 жовтня о 02:58 росіяни завдали ракетного удару за межами населеного пункту Вознесенського району. Обійшлося без постраждалих.

Крім цього, у п'ятницю 20 жовтня о 12:40 по берегові лінії Очакова зафіксували артилерійський ворожий обстріл. Постраждалих немає.

Обстріл Запорізької області

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що по області ворог завдав 106 ударів, зокрема постраждало 20 населених пунктів.

"По території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Малої Токмачки, Чарівного, Новоданилівки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Щербаків, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню прийшлося 88 артобстрілів", — повідомив він.

Малашко наголосив, що Любицькому військові ЗС РФ завдали ракетного удару, тоді як 13 БПЛА атакували Галяйполе, Левадне, Роботине, Чарівне, Малинівці, Новодарівці, Кам'янське і П'ятихатки. Також окупанти з РСЗВ тричі обстріляли Роботине, а по оріхову завдали авіаційний удар. В результаті атак житлові будинки та об'єктів інфраструктури зазнали руйнувань. Ніхто з людей не постраждав.

Обстріл Харківської області

Зі слів голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, 20 жовтня близько 23:15 ЗС РФ обстріляли з РСЗВ село Липці Харківського району, попередньо обійшлося без постраждалих.

Протягом доби військові РФ обстріляли Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони області. В результаті атаки по селу Кучерівка було пошкоджено два будинки та господарські споруди, 39-річного цивільного чоловіка госпіталізували до лікарні з пораненнями.

"Крім того, під ударами окупантів перебували Вовчанськ, Огірцеве та Гатище Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп'янського району та інші населені пункти", — сказав Синєгубов.

Обстріл Херсонської області

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що протягом 20 жовтня ворог 57 разів обстріляв регіон. Зокрема, було випущено 322 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та дронів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 — дістала поранення", — заявив він.

Нагадаємо, вночі 19 жовтня ворог масовано атакував мирні міста України. Зокрема, вибухи лунали у двох областях — Дніпропетровській та Миколаївській.

18 жовтня окупанти обстріляли Харків, у результаті чого в місті виникли проблеми з електропостачанням. Були зафіксовані влучання в Індустріальному районі, одна жінка отримала осколкові поранення.