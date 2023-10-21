Є три сценарії: Кремль спробує послабити Україну поза фронтом, — ЗМІ

Зима, ймовірно, сповільнить наступ української та російської сторони. Російська Федерація може захотіти вплинути на альянс України з західними країнами, розповіли в ЗМІ.

Російська Федерація може зосередитися на політичній боротьбі проти України та пропаганді, а не на наступу на лінії фронту. Про це повідомило видання Express.co.uk

Видання з посиланням на експертів зазначило, що зимою, ймовірно, сповільниться наступ української та російської сторони, проте бої продовжуватимуться на багатьох фронтах.

"Майбутня морозна погода неминуче сповільнить маневри на полі бою, Кремль може спробувати послабити Україну на інших фронтах, ймовірно, маючи на меті її альянс із західними державами", — йшлося в повідомленні.

На думку геополітичного оглядача Ірини Цукерман, існує три способи, яка Росія може спробувати зашкодити Києві. Одна спроба може бути спрямована на стримування військової допомоги Україні з боку західних союзників, зокрема її можуть здійснити через політичні лобі, компанії впливу та пропаганду

Другий спосіб може бути націлений на уповільнення фінансування та озброєння Україні, що завдасть психологічного удару та змусить її змінити пріоритети та бойові стратегії.

З її слів, третьою стратегією може бути поширення скепсису щодо успіху контрнаступу та використання інших тем, а саме корупція, витрати і мантра "нескінченних війн".

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