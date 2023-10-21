Кому з українок-медиків потрібно стати на військовий облік за кордоном: відповідь адвоката

Дипломатичні установи України не можуть оформлювати військово-облікові документи, вони мають лише обов'язки з військового обліку громадян, що стоять на тимчасовому консульському обліку, розповів адвокат Антон Маринич.

Деякі жінки медики, що перебувають за кордоном, повинні ставати на військовий облік. Адвокат та провідний юрисконсульт Nota Group Антон Маринич у коментарі "РБК-Україна" розповів, кого це стосується.

Зі слів адвоката, консульства чи посольства можуть брати на облік лише тих жінок, які стояли на військовому обліку в Україні за місцем своєї реєстрації. Підтвердженням чого може слугувати військово-обліковий документ — військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Натомість дипломатичні установи України не можуть оформлювати військово-облікові документи, а мають лише обов'язки з військового обліку громадян, що стоять на тимчасовому консульському обліку.

Він наголосив, що жінкам-медикам потрібно ставати на військовий облік, проте за кордоном цього зробити неможливо.

Як стати на військовий облік в Україні

Жінкам потрібно з'явитися до ТЦК та СП за місцем реєстрації, де сформують особову справу та направлять жінку на медичну комісію для встановлення ступеня придатності до військової служби. Крім цього, жінці до військкомату потрібно принести наступні документи:

заяву про взяття на облік;

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідку з роботи із зазначенням спеціальності, за якою працює жінка;

свідоцтво про народження дітей або документ про опіку;

свідоцтво про шлюб;

фотокартки 3х4.

Чи може жінка, яка стала на військовий облік, виїхати за кордон

Адвокат розповів, що якщо жінка, що перебуває на військовому обліку, планує виїхати з України на понад три місяці, то їй потрібно особисто прийти до ТЦК, знятися з обліку та надати документи, які підтверджують виїзд за кордон. Після цього потрібно стати на облік у дипломатичній установі України.

Нагадаємо, представник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) майор Роман Істомін заявив, що наразі не відбувається примусового призову жінок на військову службу до армії. Проте жінок, які стали на військовий облік, можуть мобілізувати або залучити до виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Раніше повідомлялося, що мобілізація жінок-медиків відбувається так само, як і військовозобов'язаних чоловіків. Зокрема, призвати можуть тих, хто не має підстав для звільнення від служби.