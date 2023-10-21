"Повернемо всі території": Данілов назвав головну умову проведення переговорів із РФ

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ЗСУ продовжуватимуть контрнаступ. Ситуація докорінно зміниться на краще, щойно Захід передасть винищувачі F-16 Україні.

Переговори про припинення вогню з РФ не можуть бути проведені доти, доки Москва не поверне всі окуповані нею території. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Kyodo News.

Данілов також вказав на намір України продовжити контрнаступ.

"В іншому випадку не буде ніяких переговорів. Їх не можна вести, поки Росія продовжує окупувати територію, включно з Кримом", — сказав Данілов.

Він назвав президента Росії Володимира Путіна терористом і додав, що "сучасний Гітлер на ім'я Путін убив 500 наших дітей".

Данілов заявив, що він переконаний, що "ситуація докорінно зміниться", щойно із Заходу прибудуть винищувачі F-16 для посилення протиповітряної оборони України.

Секретар РНБО наголосив, що Україна уклала неофіційну угоду не використовувати зброю, яку постачає Захід, для атак на материкову частину Росії. Однак Данілов попередив, що Москва може стати мішенню для зброї вітчизняного виробництва.

Він розвіяв побоювання, що міжнародна увага і підтримка ослабнуть на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

"У відносинах зі Сполученими Штатами та Європою не відбулося жодних змін. Співпраця триває, і ми отримуємо допомогу", — зазначив він.

Що стосується зміцнення зв'язків між Росією і Китаєм, Данілов заявив, що Москва "втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран".

Нагадаємо, 13 жовтня в МЗС розповіли, чому небезпечно заморожувати війну в Україні. За словами Дмитра Кулеби, цілі Кремля значно ширші, ніж захоплення України. Тому тільки беззастережна перемога Києва допоможе зупинити і "протверезити" Росію.

Президент Володимир Зеленський виключив будь-які мирні переговори до відновлення повної територіальної цілісності України, включно з Кримом. Він зазначив, що всі хочуть, щоб був щасливий кінець, проте операція захисників — не 1,5-годинний фільм.