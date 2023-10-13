Ненависть у РФ зростатиме: у МЗС розповіли, чому небезпечно заморожувати війну в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що цілі Кремля значно ширші, ніж захоплення України. Тому тільки беззастережна перемога Києва допоможе зупинити і "протверезити" Росію.

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Якщо заморозити війну в Україні, то РФ відновить свій військовий потенціал до 2028-го року і буде готова до нової агресії проти сусідів. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в онлайн-зверненні на заході німецького аналітичного центру Zentrum Liberale Moderne.

За словами міністра, повна і болюча поразка російських окупаційних військ стане справедливим результатом неспровокованої агресії проти України. Ба більше, перемога Сил оборони України дасть змогу змінити вектор розвитку самої Росії.

Кулеба заявив, що не можна дати можливість Кремлю заморозити конфлікт. За його словами, якщо поставити війну на "паузу" і не підвищувати тиск на Москву, ЗС РФ відновлять сили до 2028-го року. Ба більше, пропаганда в Росії не зупиниться і буде плекати ненависть у росіянах до України та інших країн Європи ще більше.

"Російська ультранаціоналістична, фашистська, реваншистська риторика стане ще більш отруйною. Чи в таких умовах хтось справді вірить, що тільки Україна буде під загрозою нової хвилі агресії у 2028 році?" — запитав міністр.

Дипломат заявив, що потрібно розуміти, що стоїть на кону, адже цілі Кремля значно ширші, ніж захоплення України. Тому тільки беззастережна перемога Києва допоможе зупинити і "протверезити" Росію.

"Це важкий, але досяжний шлях. Шлях до перемоги України", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що переговори України та РФ — погана ідея для США. Після того, як опитані познайомилися з фактами, прихильників підтримки України стало на 18% більше. США витрачають на Україну тільки 3% свого військового бюджету, Україна зберігає контроль над 83% території, а розвідка США вважає, що війна значно підірвала військовий потенціал РФ.