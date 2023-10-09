"Навіть не думайте про це": Кулеба відкинув поступки територіями Росії та згадав Тузлу

Міністр натякнув іноземним колегам, щоб вони навіть не починали розмову щодо можливих втрат українських територій на користь Росії.

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Керівник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув пропозиції щодо територіальних поступок РФ, заявивши, що українські прикордонники повинні повернутися на острів Тузла. В інтерв'ю Forbes він повідомив подробиці.

З його слів, ніяких поступок територіями не буде. Українські війська повернуться у місця своєї дислокації на адміністративні кордони 1991 року.

"Мій меседж до тих, хто наважиться запропонувати якісь територіальні поступки — навіть не думайте про це", – пояснив дипломат.

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Міністр натякнув іноземним колегам, щоб вони навіть не починали розмову щодо можливих втрат територій на користь Росії. Лише виведення російських військ з території України, як зазначив Кулеба, може стати умовою для початку відповідних перемовин між країнами. Він допустив процес перемовин, якщо відбуватиметься реальне виведення окупаційних військ РФ.

"Реальне виведення, а не декорація", – додав дипломат.

Кулеба назвав причину відсутності перемовин із РФ

Керівник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у контексті питання перемовин у серпні звернув увагу на заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та його наслідки. Він натякнув, що жодних підстав сподіватися на діалог, раціональність та відкритість з Кремлем не доводиться. Дипломат нагадав, що Пригожин вів перемовини й згодом загинув.

Нагадаємо, 10 вересня Кулеба розкритикував Захід за зволікання у створенні трибуналу над РФ. Він стверджує, що через півтора року після вторгнення РФ в Україну, на Заході все ще зволікають із важливими питаннями. Політичне керівництво України також наполягає на переведенні російських активів в Україну, щоб допомогти у відновленні держави, яка постраждала внаслідок загарбницької війни Росії.