"Даже не думайте об этом": Кулеба отверг уступки территориями России и вспомнил Тузлу

Министр намекнул иностранным коллегам, чтобы они даже не начинали разговор о возможных потерях украинских территорий в пользу России.

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Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг предложения по территориальным уступкам РФ, заявив, что украинские пограничники должны вернуться на остров Тузла. В интервью Forbes он сообщил подробности.

По его словам, никаких уступок территориями не будет. Украинские войска вернутся в места своей дислокации на административные границы 1991 года.

"Мой месседж к тем, кто осмелится предложить какие-то территориальные уступки — даже не думайте об этом", — пояснил дипломат.

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Министр намекнул иностранным коллегам, чтобы они даже не начинали разговор о возможных потерях территорий в пользу России. Только вывод российских войск с территории Украины, как отметил Кулеба, может стать условием для начала соответствующих переговоров между странами. Он допустил процесс переговоров, если будет происходить реальный вывод оккупационных войск РФ.

"Реальный вывод, а не декорация", — добавил дипломат.

Кулеба назвал причину отсутствия переговоров с РФ

Руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в контексте вопроса переговоров в августе обратил внимание на мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его последствия. Он намекнул, что никаких оснований надеяться на диалог, рациональность и открытость с Кремлем не приходится. Дипломат напомнил, что Пригожин вел переговоры и впоследствии погиб.

Напомним, 10 сентября Кулеба раскритиковал Запад за промедление в создании трибунала над РФ. Он утверждает, что через полтора года после вторжения РФ в Украину, на Западе все еще медлят с важными вопросами. Политическое руководство Украины также настаивает на переводе российских активов в Украину, чтобы помочь в восстановлении государства, пострадавшего в результате захватнической войны России.