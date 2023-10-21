"Збилася з курсу": ракета, що влучила по лікарні в Газі, була випущена з Палестини, — AP

За даними журналістів, відсутність судово-медичних доказів і складність збору матеріалів на місцях у розпал війни означає, що немає остаточних доказів того, що розпад ракети і вибух у лікарні пов'язані.

У середу, 18 жовтня, в лікарню Аль-Ахлі в Газі влучила ракета, що призвела до загибелі сотень людей. Вона була випущена з території Палестини і збилася з курсу. Про це повідомляє видання Associated Press.

Зазначається, що редакція проаналізувала понад десяток відеороликів, що охоплюють моменти перед, під час і після вибуху в лікарні, а також вивчила супутникові знімки та фотографії. З проведеного дослідження випливає, що ракета була випущена з території Палестини, відхилилася від свого заданого курсу і детонувала в повітрі.

Водночас слід зазначити, що аналіз підкреслює відсутність остаточних судово-медичних доказів і складнощі в зборі матеріалів на місцях, особливо в умовах активних бойових дій. Саме з цієї причини немає остаточних переконливих свідчень, які б підтверджували прямий зв'язок між розпадом ракети та вибухом у лікарні.

"За відсутності додаткових доказів, найімовірнішим сценарієм буде те, що це була ракета, запущена з Гази, яка зазнала невдачі під час польоту, і що вона помилково потрапила в лікарню", — додав експерт і колишній аналітик розвідки армії США Генрі Шлоттман.

Удар по лікарні в Секторі Гази: що відомо

17 жовтня під удар потрапила лікарня Аль-Ахлі в Газі, внаслідок чого загинули щонайменше 500 осіб. Пізніше надійшла інформація про близько 800 загиблих.

Під час двосторонньої зустрічі 18 жовтня з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху президент США Джо Байден заявив, що удару по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази завдала не ізраїльська сторона.

Зі свого боку Армія оборони Ізраїлю заперечує свою причетність до удару по лікарні в Газі. У заяві ЦАХАЛ ідеться, що згідно з аналізом їхніх оперативних систем, було здійснено ворожий ракетний обстріл Ізраїлю, і саме "Ісламський джихад" несе відповідальність за невдалий ракетний обстріл.