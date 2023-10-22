Окупанти заважають, але ЗСУ налагоджують постачання на лівому березі в Кринках, — ISW (карта)

За даними аналітиків, російські джерела визнають, що Україна зберігає позиції в Кринках. Але обговорюють масштаби втрачених територій.

Російські війська намагаються перешкодити ЗСУ забезпечити постачанням і зміцнити відвойовані позиції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Про це пише "Інститут вивчення війни" (ISW) у зведенні від 8 жовтня.

BBC 21 жовтня повідомила, що в Силах оборони, які брали участь у наземних операціях на лівому березі, уточнили, що ведуть боротьбу за повний контроль над селом Кринки (30 км від Херсона).

Російські джерела, зі свого боку, стверджували, що Україна зберігає позиції в Кринках, але в них були розбіжності щодо масштабів утримуваних Україною позицій.

За даними одного з так званих військкорів, українські війська просунулися майже на два кілометри на південь від населеного пункту. Ще одне джерело зазначило, що під контролем ЗСУ всі Кринки.

Інші заявили, що росіяни витіснили українську ДРГ із позицій на південній околиці згаданого села.

Російські джерела повідомляють, що обстрілюють українські позиції в районі Антонівського мосту (7 км від Херсона).

За даними ще одного військкора, мали місце бойові зіткнення в районі сіл Кринки та Піщанівка (12 км від Херсона). Водночас основна частина російських "військкорів" зазначала, що ЗС РФ здебільшого застосовують авіацію та артилерію, намагаючись вибити українські сили з позицій на лівобережжі Дніпра.

Низка російських джерел повідомляє, що українські сили евакуюють поранених і заводять нові сили й техніку через Дніпро, щоб підтримати своє угруповання на лівому березі.

Сили оборони намагаються зміцнити свою присутність на лівобережжі після того, як провели незвично масштабні операції в ніч на 17-18 жовтня, що вказало на те, що ЗСУ вдалося належно налагодити постачання та підкріплення груп, які беруть участь у цих операціях, хоча авіація ЗС РФ і збільшила активність уздовж Дніпра.

Нагадаємо, що в ЗСУ розповіли про бої на Авдіївському напрямку. Полковник Олександр Штупун розповів, що ЗС РФ провели один ракетний удар, а також 24 авіаудари протягом доби. Здебільшого така активність спрямована на Авдіївку. Основна частина ударів — із застосуванням крилатих авіабомб.

Також повідомлялося, що аналітики назвали події під Авдіївкою днем "найбільшої російської катастрофи". Раду Хоссу, який відстежує дані про війну в Україні, вважає, що після Авдіївки в лавах окупантів почнуться бунти.