У співробітників не було шансу: внаслідок удару по "Новій пошті" на Харківщині загинули 6 осіб

Прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування після ракетного удару РФ по "Новій пошті". Голова Харківської ОДА додав, що серед постраждалих віком від 19 до 42 років двоє перебувають у вкрай важкому стані, 6 — у важкому.

Російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині, відомо про загибель шести працівників підприємства. Ще 16 людей поранені. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Як зазначили в ДСНС України, увечері 21 жовтня близько 22:15 ворог завдав ракетного удару по терміналу "Нової пошти" в Харківському районі області. У результаті удару сталася значна руйнація будівлі терміналу.

"Пошкоджені 7 вантажних автомобілів і 2 напівпричепи. Також на об'єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв.м".

Рятувальники додають, що о 00:14 пожежу було ліквідовано. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 47 чоловік особового складу ДСНС.

Працівники підприємства перебували всередині терміналу "Нової пошти"

За даними Олега Синєгубова, постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми.

Він зазначив, що серед ушпиталених 2 перебувають у вкрай важкому стані, 6 — у важкому, решта — у стані середньої тяжкості й легкі.

"Лікарі борються за їхні життя й надають всю необхідну допомогу", — додає голова Харківської ОДА.

"Нова пошта" оголосила день трауру

У пресслужбі "Нової пошти" повідомили, що працівники не мали часу, щоб спуститися в укриття, оскільки повітряна тривога пролунала за секунду до удару.

Також у "Новій пошті" заявили про жалобу за загиблими в неділю, 22 жовтня.

За попередніми даними, як зазначають в Офісі Генпрокурора, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, українська ППО знищила шість БПЛА й одну керовану авіаційну ракету Х-59, котрими в ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Україну.