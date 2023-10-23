РФ збільшує витрати на оборону: з ними зростає кількість солдатів-інвалідів, — розвідка Британії

Понад половина російських військовослужбовців, які дістали поранення, втратили кінцівки і довічно потребуватимуть медичного обслуговування. Однак збільшення витрат на охорону здоров'я 2024 року в російському бюджеті не передбачено.

У пропонованому держбюджеті РФ на 2024 рік заплановані видатки на оборону збільшено на 68% порівняно з витратами в поточному році. Водночас витрати на охорону здоров'я збільшуватися не будуть, хоча цього вимагає ситуація з військовослужбовцями, оскільки кількість солдатів, які дістали важкі каліцтва на війні, весь час зростає. Про це 23 жовтня повідомила пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що військові витрати в Росії становлять близько 6% її ВВП, а держвидатки все більше орієнтовані на сфери, пов'язані з війною в Україні. Водночас витрати на освіту та охорону здоров'я, навпаки, буде заморожено на рівні фінансування 2023 року — це означає реальне скорочення витрат у зв'язку з інфляцією.

Тим часом у країні збільшується кількість військовослужбовців, які потребують як короткострокового медичного обслуговування, так і довічного, у разі отримання важких поранень та каліцтв на війні.

За словами заступника міністра праці РФ Олексія Вовченка, станом на 17 жовтня 2023 року більш ніж половина російських військовослужбовців, які дістали важкі поранення, що вимагають тривалого лікування, втратили кінцівки, до того ж ампутація верхніх кінцівок знадобилася кожному п'ятому.

Така ситуація сприятиме зростанню інфляції, що змусить російський уряд ухвалювати непрості рішення щодо подальшого фінансування війни та посилити фінансове навантаження на бізнес.

Нагадаємо, в Україні також планують збільшити військові витрати. У проєкті держбюджету-2024 Міноборони отримає 1,164 трлн гривень, також 104,3 млрд гривень піде на Нацгвардію.