Підключили ФСБ: у РФ незадоволені зривом поставок зброї з Білорусі в Іран, — Центр нацспротиву

Через затримку запчастин для іранської зброї російська армія не отримала військового спорядження, за яке вже сплатили гроші, повідомляє білоруське підпілля. Російські спецслужби вимагають у білоруського КДБ покарання винних.

Згідно з планом Кремля, військово-промисловий комплекс Республіки Білорусь мав постачати Ірану запчастини для зброї, після чого Росія отримувала зброю від іранців. Однак білоруські заводи зірвали постачання, тому ЗС РФ не має спорядження, на яке розраховували. Щоб відшукати винних, долучили ФСБ. Про ситуацію з білорусько-іранською та ірано-російською співпрацею у галузі ВПК повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) на своєму порталі.

У дописі вказано, що Центр отримав інформацію від білоруського підпілля, яке стежить за економічно-політичною ситуацією на території союзника Росії. Підпільники розповіли, що ВПК Білорусі не справився з постачанням продукції військового призначення, яка мала піти до Ірану. В обмін на цю продукцію РФ отримала б іранську зброю, за яку було сплачено авансом, ідеться у повідомленні на сайті ЦНС.

Підрозділ ФСБ РФ, який курує цей сектор, обвинувачує КДБ у ситуації, що склалась. Російські спецслужби вимагають у білорусів, щоб вони почали розслідування і натиснули на директорів підприємств ВПК. Наголошують, що потрібно відшукати і покарати винних.

Між тим в українському Центрі національного спротиву пояснили, на яке саме спорядження очікують в Ірані:

запчастини для РСЗВ — модернізовані труби для пускових установок;

запчастини для безпілотників;

засоби РЕБ;

засоби автоматизованого керування військами.

Зброя РФ: деталі

Зазначимо, згідно зі звітами української та західної розвідок, ЗС РФ отримує від Ірану дрони-камікадзе Shahed-136, якими обстрілюється Україна. Крім того, влітку 2023 року в цю азійську країну їзди міністр оборони Росії Сергій Шойгу: йому показували іранські системи пуску балістичних ракет та інше спорядження, яке знадобилося б РФ на війні в Україні.

Тим часом президент Росії Володимир Путін восени зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Сторони домовились про взаємовигідну співпрацю: КНДР може отримувати російські продукти, а російська армія — корейські боєприпаси, розповіли ЗМІ.

Північнокорейські снаряди вже зауважили на війні в Україні. Зокрема, їх використали під час штурмових дій під Авдіївкою, свідчать дані з поля бою.

Нагадуємо, Путін взяв участь у міжнародному китайському форумі "Один пояс, один шлях". Після зустрічі з головою Китаю Сі Цзіньпіном російський політик анонсував масштабну угоду, яку укладуть якнайшвидше. Між тим західні ЗМІ проаналізували дії КНР та РФ і наголосили, що країни планують використати ситуацію для ослаблення США, які виступили на захист Ізраїлю і можуть потрапити в пряме протистояння з Іраном.