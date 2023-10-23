Флот Китаю зіткнувся з кораблями Філіппін: Пекін заговорив про провокацію в морі

За даними китайської сторони, в районі рифа Рен-Ай філіппінські кораблі небезпечно зблизилися з кораблями берегової охорони КНР, унаслідок чого сталися незначні зіткнення.

Берегова охорона під час перехоплення зіткнулася з філіппінськими кораблями, які "небезпечно наблизилися" до китайських кораблів у Південнокитайському морі. Військові експерти КНР попередили про нові, більш "агресивні провокації Філіппін", які можуть призвести до більш серйозних зіткнень. Про це 22 жовтня повідомили оглядачі Global Times.

Китайська сторона зазначає, що Філіппіни надіслали до двох транспортних суден і два кораблі берегової охорони "для вторгнення" у води біля китайського рифа Рен-Ай у районі островів Наньша, після чого посольство Китаю в Манілі надіслало Філіппінам протест у зв'язку із загостренням ситуації.

"МЗС КНР знову закликало Філіппіни припинити розпалювати напруженість на морі та якомога швидше відбуксирувати свій військовий корабель, який незаконно сів на мілину біля рифа Рен-Ай", ідеться в публікації.

Китайські оглядачі пишуть, що з боку берегової охорони було зроблено кілька попереджень групі кораблів, однак ті проігнорували сигнали і наблизилися до китайських кораблів.

Зокрема, судно Unaiza May 2 небезпечно наблизилося до носової частини корабля берегової охорони Китаю 5203 — через непрофесійні дії філіппінців сталося невелике зіткнення. А через дві години філіппінський корабель 4409 навмисне пішов заднім ходом і зіткнувся заднім бортом із правим бортом китайського корабля Qiong Sansha Yu 00003, тоді як той був нерухомий і дрейфував.

"Дії філіппінської сторони серйозно порушили Міжнародні правила запобігання зіткненням суден у морі та поставили під загрозу безпеку плавання китайських суден", — заявила китайська сторона, звинувативши Манілу в провокації.

Директор Центру досліджень світового військово-морського флоту КНР Чень Сянмяо заявив, що Філіппіни такими діями нагнітають обстановку, демонструючи свою тверду позицію і перевіряючи рішучість Китаю.

За його словами, Філіппіни таким чином намагаються створити додаткові приводи для підтримки з боку США, завоювати більше дипломатичних симпатій з боку інших країн і продовжити розвиток своїх збройних сил і сил берегової охорони. При цьому Пекін неодноразово заявляв про свій контроль над територією острова Наньша, включно з рифом Рен-Ай, і прилеглими до них водами.

Зазначимо, що риф Рен-Ай є предметом територіальної суперечки між Китаєм і Філіппінами. Річ у тім, що Міжнародне морське право дає змогу державі, яка володіє островом, контролювати акваторію в радіусі 200 морських миль, тому для Китаю острів є стратегічно важливим об'єктом.

Раніше повідомлялося, що Пентагон опублікував кадри зіткнення китайських літаків з авіацією США в повітряному просторі Східно- і Південнокитайського морів. На відео китайські літаки наближалися на небезпечно близьку відстань, а також стріляли сигнальними ракетами.