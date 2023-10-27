Другу ніч поспіль: ЦАХАЛ здійснив новий рейд у Сектор Гази (відео)

Аналітики вважають, що подібні обмежені спецоперації Армії оборони Ізраїлю свідчать про посилену підготовку до повномасштабної наземної операції.

Ізраїльські війська провели другий обмежений рейд у Сектор Гази nf завдали ударів по об'єктах терористичного угруповання ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними військових, рейд біля району Шуджайя на сході міста Газа було здійснено піхотою, бойовою інженерією nf бронетанковими силами, а прикриття з повітря забезпечували безпілотники ВПС Ізраїлю nf бойові вертольоти.

"У ЦАХАЛі заявляють, що артилерійських і авіаударів було завдано по об'єктах, що належать терористичному угрупованню ХАМАС, зокрема по пускових установках протитанкових ракет і командних центрах", — пише видання.

Кілька членів ХАМАС також зазнали ударів.

Водночас усі сили Армії оборони Ізраїлю залишили цей район за кілька годин, про постраждалих не повідомляють.

"Ця операція знаменує собою другу ніч поспіль, коли сили ЦАХАЛу ненадовго входять до Сектору Гази перед очікуваним повномасштабним наземним наступом", — наголосили в Times of Israel.

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Ще 2006 року на південних рівнинах Ізраїлю побудували великий центр для навчання, у якому є близько 600 будівель, щоб максимально близько імітувати райони Сектора Гази.

26 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що вночі відбувся танковий рейд у Секторі Гази. Він став найбільшим проникненням Армії оборони Ізраїлю в Газу з 7 жовтня.

Цього ж дня в ООН не змогли ухвалити резолюцію, що засуджує напад ХАМАС на Ізраїль через вето РФ і Китаю.

Нагадаємо, Фокус писав, що США відправили в Ізраїль групу спеціальних офіцерів, які мають допомогти військовослужбовцям ЦАХАЛ у діях проти палестинських бойовиків. За даними анонімних джерел, серед прибулих військових є Джеймс Глінн, який брав участь в операціях проти ІДІЛ в Іраку.

Дещо раніше Фокус повідомляв про те, що ХАМАС витончено застосував проти Ізраїлю цивільні дрони.

Фокус уже говорив, що, на думку німецького політолога та колишнього глави Фонду Гайнріха Бьолля в Україні Сергія Сумовена, за атаками ХАМАСу на Ізраїль стоїть Росія, адже тільки росіяни могли навчити бойовиків тактики застосування БПЛА.