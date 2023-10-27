У Криму підірвався російський катер для пошуку мін "Владимир Козицкий", — соцмережі

За повідомленням очевидців, судно раптово вибухнуло під час рейду в Севастопольській бухті, де перебувало впродовж останніх кількох днів.

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму підірвався на міні російський катер "Владимир Козицкий", призначений для пошуку морських мін. Про це 27 жовтня повідомили в телеграм-каналі "Крымский ветер".

"Завдання цього нового розвідувального гідрографічного протимінного корабля проєкту 23040Г "Владимир Козицкий" — пошук морських мін на дні. Зважаючи на все, він знайшов, що шукав", — ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що за повідомленням очевидців, корабель раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де повільно "нарізав кола" останні кілька днів. Після підриву з машинного відсіку пішов чорний дим.

Катер на буксирі відтягли до Стрілецької бухти.

У РФ офіційно підрив катера на міні поки не коментували.

Нагадаємо, що Україна уразила дронами носій ракет РФ "Буян" і корабель "Павло Державін". Обидва судна були атаковані з використанням "морських малюків" із експериментальним озброєнням.

Раніше повідомлялося, що 13 жовтня вибухнув російський корабель МРК проєкту 21631 "Буян-М" — носій "калібрів", якими російські окупанти обстрілюють українські міста.