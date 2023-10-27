На екснардепа Олега Царьова скоєно напад біля його будинку в Ялті, — росЗМІ (відео)

Очевидці розповідають, що приблизно опівночі 27 жовтня до території санаторію Кірова, де розташоване житло Царьова, почали з'їжджатися екстрені служби. На екснардепа нібито було скоєно напад.

У Ялті в будинку екснардепа-втікача Олега Царьова сталася надзвичайна пригода. На місце прибули поліція та швидка. Про це повідомили в телеграм-каналі "ПолитНавигатор".

"Нічна НП біля будинку Олега Царьова. Минулої ночі сталася надзвичайна подія біля будинку ексдепутата Верховної ради Олега Царьова, який проживає в Ялті. Очевидці розповідають, що приблизно опівночі до території санаторію Кірова, де розташоване житло Царьова, почали з'їжджатися машини правоохоронців та карети "швидкої" допомоги", — йдеться в повідомленні.

Пізніше в іншому російському телеграм-каналі "Южнорусский еретик" повідомили, що на Царьова було скоєно напад.

"На Олега Царьова скоєно напад.Його підрізали. Більше поки що нічого не відомо", — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, "колишній спікер парламенту Новоросії" вижив і перебуває у лікарні.

Нагадаємо, що Олег Царьов заявляв, що ЗС РФ свідомо б'ють по цивільних об'єктах, бо не можуть дістати представників влади України.

Раніше повідомлялося, що у травні 2022 року в СБУ повідомили про затримання брата екснардепа-зрадника Олега Царьова. Михайло Царьов, за даними правоохоронців, намагався провадити диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.