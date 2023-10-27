"Стан дуже тяжкий": окупанти повідомили нові деталі нападу на Олега Царьова в Криму

Колаборант Володимир Рогов повідомив, що екснардеп перебуває в реанімації. За його словами, інформація про напад із ножем — неправдива.

Екснардеп-утікач Олег Царьов перебуває у важкому стані в реанімації після нападу на нього. Про це в соцмережах 27 жовтня заявив колаборант і представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

"Стан Олега дуже тяжкий. На цей час він у реанімації", — написав він.

Колаборант запевнив, що на Царьова напали не з ножем, а з вогнепальною зброєю.

"В Олега стріляли", — розповів Рогов.

Водночас представник окупаційної влади Криму Олег Крючков попросив "не обривати йому телефон" через імовірний напад на Царьова.

"Дочекайтеся офіційної інформації відомств. Просимо не розповсюджувати чутки та неперевірену інформацію", — додав він.

У соцмережах російського телеканалу 360tv розповіли, що кілька днів тому Царьов приходив до них на ефір.

"Обговорювали ситуацію в Україні, кому це вигідно, контрнаступ", — згадали журналісти.

Екснардеп заявляв, що скоро США нібито "натягнуть Києву повідець" і почнуть гальмувати війну на території України.

"Колишній нардеп був у гарному настрої, багато жартував", — підкреслили на телеканалі.

Хто такий Олег Царьов?

Олег Царьов — це колишній депутат і колаборант. Він відомий тим, що пропонував голові Ради оборони Кривого Рогу здати місто ЗС РФ.

За даними СБУ, також екснардеп після повномасштабного вторгнення російських військ інформував ворога про наслідки атак. Зокрема, надав детальні дані про руйнування Кременчуцького нафтопереробного заводу. Йому повідомили про підозру в держзраді.

Нагадаємо, у росЗМІ 27 жовтня проінформували, що на екснардепа-втікача Олега Царьова в Ялті напали з ножем. До його будинку серед ночі почали з’їжджатися машини поліції та швидкої.