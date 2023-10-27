"Є тільки один вихід": РФ продовжить атакувати українців та енергооб'єкти взимку, — Братчук

За словами спікера УДА "Південь", росіяни готові на все, щоб не дати громадянам спокійно існувати. Українські захисники за рік стали досвідченішими, тому готові відбивати атаки.

Російські окупанти не збираються зупиняти терор мирних жителів. Вбивства та атаки на енергетичну інфраструктуру, найімовірніше, продовжаться. Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу Freedom 27 жовтня.

За його словами, українські захисники мають бути готові до будь-яких сценаріїв, які противник захоче втілити в життя. За останній рік військові стали значно сильнішими та досвідченішими, тому ефективніше боротимуться з атаками ЗС РФ.

"Люди, які перебувають у тилу, не повинні забувати про те, що йде війна. Це найголовніше. Війна жорстока, війна страшна, в якій у нас тільки один вихід — перемогти. Ворог готовий на все. Ми розуміємо, що ворог не зупиняється ні перед убивствами мирних громадян, ні перед атаками на енергетику нашої країни. Тому треба бути готовими", — заявив Сергій Братчук.

Окремо речник добровольчої армії "Південь" зазначив, що ще рік тому російські окупанти заявляли про те, що їхні ракети "Кинджал", які вони всюди рекламують, фактично неможливо перехопити.

У результаті Сили оборони зробили це неодноразово і продовжать трощити плани ЗС РФ у разі загрози.

"Усе пізнається в порівнянні. Згадайте початок ворожих атак на енергосистему минулого року. Порівняйте можливості Сил протиповітряної оборони рік тому і можливості сьогодні. Нам погрожували горезвісними "Кинджалами", казали, що вони не збиваються. Згадайте, скільки їх було збито, наприклад, над столицею України, над Києвом", — додав Сергій Братчук.

Нагадаємо, 27 жовтня повідомлялося, що дальня авіація РФ понад місяць не атакує Україну. У британській розвідці зазначили, що це одна з найдовших пауз з перших днів війни. Аналітики припускають, що Росія намагається накопичити запас крилатих ракет для нових ударів по Україні.