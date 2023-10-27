Дальня авіація РФ більш ніж місяць не атакує Україну: розвідка Британії назвала причини

Союзники називають цю паузу однією з найдовших від початку повномасштабного вторгнення. Розвідка припускає, що Росія намагається накопичити запас крилатих ракет для нових ударів по Україні.

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Літаки дальньої авіації ПКС Російської Федерації понад місяць не завдавали повітряних ударів крилатими ракетами по українських містах. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

У британській розвідці наголосили, що це є однією з найдовших перерв у подібних ворожих ударах від початку повномасштабного вторгнення. Зазначили, що Збройні сили Російської Федерації все ще можуть використовувати інші ударні можливості, проте російські літаки дальньої авіації були основним методом для завдавання точних ракетних ударів.

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Міноборони Британії вважає, що Росія зменшила інтенсивність своїх ударів для того, щоб поповнити свій запас крилатих ракет Х-101 і Х-102. Зокрема, Росія, ймовірно, використає нещодавно вироблені ракети для ударів по українській інфраструктурі взимку. ЗС РФ може продовжити атаки за допомогою іранських безпілотних літальних апаратів типу Shahed 131/136, переконані в розвідці.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Збройні сили Російської Федерації планують продовжити обстріли української енергетики. За його словами, Україна вела підготовку інфраструктури до нових атак ворога протягом багатьох місяців. Подоляк переконаний, що ворог проводитиме комбіновані атаки, у яких домінуватимуть безпілотні літальні апарати.

Уперше росіяни атакували теплову електростанцію ДТЕК ввечері 22 жовтня. У ДТЕК розповіли, що внаслідок удару постраждала одна з теплоелектростанцій, зокрема було серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Ніхто з людей не постраждав.