Дальняя авиация РФ больше месяца не атакует Украину: разведка Британии назвала причины

Союзники называют эту паузу одной из самых длинных с начала полномасштабного вторжения. Разведка предполагает, что Россия пытается накопить запас крылатых ракет для новых ударов по Украине.

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Самолеты дальней авиации ВКС Российской Федерации более месяца не наносили воздушных ударов крылатыми ракетами по украинским городам. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

В британской разведке отметили, что это является одним из самых длинных перерывов в подобных вражеских ударах с начала полномасштабного вторжения. Отметили, что Вооруженные силы Российской Федерации все еще могут использовать другие ударные возможности, однако российские самолеты дальней авиации были основным методом для нанесения точных ракетных ударов.

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Минобороны Британии считает, что Россия уменьшила интенсивность своих ударов для того, чтобы пополнить свой запас крылатых ракет Х-101 и Х-102. В частности, Россия, вероятно, использует недавно произведенные ракеты для ударов по украинской инфраструктуре зимой. Кроме этого, ВС РФ могут продолжить атаки с помощью иранских беспилотных летательных аппаратов типа Shahed 131/136, убеждены в разведке.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации планируют продолжить обстрелы украинской энергетики. По его словам, Украина вела подготовку инфраструктуры к новым атакам врага в течение многих месяцев. Подоляк убежден, что враг будет проводить комбинированные атаки, в которых будут доминировать беспилотные летательные аппараты.

Впервые россияне атаковали тепловую электростанцию ДТЭК вечером 22 октября. В ДТЭК рассказали, что в результате удара пострадала одна из теплоэлектростанций, в частности было серьезно повреждено оборудование предприятия. Никто из людей не пострадал.