"Є глибокий задум": у ЗСУ пояснили, чому досі не потопили Кримський міст (відео)

Українські сили здатні "добити" незаконний міст російських окупантів, але не поспішають з цим. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, чому краще почекати.

Кримський міст — це "зайва конструкція", і Україна вже має плани щодо її знищення. Про це в ефірі телемарафону 27 жовтня заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Але не все зайве треба прибирати просто зараз. За звичайним законом прибирання треба все робити поступово і доцільно. Зараз є думки про те як це може бути, але краще коли вони реалізуються в стратегічному задумі", — підкреслила вона.

Речниця пояснила, що у цьому випадку "поспішати треба повільно". Військові хочуть дочекатися потрібного моменту для ураження незаконного моста російських окупантів.

Зі слів Гуменюк, затоплення конструкції, навіть якщо вона є логістичним шляхом, не завжди є найкращим рішенням. Вона пояснила, що руйнування не у будь-якому разі дозволить досягти основної мети.

"Є більш глибокий задум і він буде реалізований", — запевнила речниця ОК "Південь".

Коментар Наталії Гуменюк (про Кримський міст — з 0:40)

Нагадаємо, 24 жовтня ймовірність знищення Кримського моста коментував речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, російські окупанти докладають максимальних зусиль для захисту конструкції, але туди все одно може "прошмигнути" маленький український дрон.

Раніше у Військово-морських силах розповіли, що ворожа система оборони Кримського моста складається з трьох елементів. Водночас у ній залишається слабке місце, адже ЗС РФ не можуть перекрити увесь периметр поблизу конструкції. Інакше загарбникам довелося б відмовитись від протоки.