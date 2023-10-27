МОЗ прискорило роботу ВЛК: скільки триватиме медогляд військовозобов'язаних

Терміни проходження комісії скорочено за рахунок реорганізації маршрутів проходження медогляду та цифровізації процесу, розповіли в міністерстві.

Згідно з рішенням РНБО України, Міністерство охорони здоров'я змінило регламент проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язаними громадянами для встановлення їхньої придатності до військової служби. Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Зміни роботи ВЛК у межах міжвідомчої взаємодії відбуваються за трьома напрямами:

юридичному;

організаційному;

цифровому.

Нові терміни проходження ВЛК

У МОЗ повідомили, що змінили умови проходження медичного огляду осіб, що організовується ТЦК. Зокрема встановлено максимальні строки проведення досліджень та лікарських оглядів:

проведення медоглядів, винесення рішення про придатність до військової служби — до 4 робочих днів;

лабораторні дослідження — до 3 робочих днів;

інструментальні обстеження — до 3 робочих днів.

Голови ОВА, начальники ТЦК і СП та працівники медустанов зобов'язані дотримуватися встановлених термінів. Також на них покладено відповідальність за організацію раціональних маршрутів проходження ВЛК і контроль за проходження військовозобов'язаними медоглядів поза загальною чергою.

Цифровізація ВЛК

Для прискорення процесу проходження ВЛК, її співробітників підключили до електронної системи охорони здоров'я. Усі медичні працівники військово-лікарських комісій при ТЦК тепер мають доступ до електронної медичної карти військовозобов'язаного, що дає змогу:

переглядати попередні записи інших лікарів;

створювати електронні направлення на діагностичні процедури та аналізи;

отримувати результати досліджень в електронному вигляді.

У МОЗ також повідомили, що разом із Національною службою здоров'я та Командуванням Медичних сил ЗСУ організували регулярні навчальні заходи для співробітників ВЛК щодо порядку проходження військово-лікарської експертизи.

Протидія корупції у ВЛК

Крім того, з метою протидії корупції та ухиленню від мобілізації, тривають перехресні перевірки рішень ВЛК про непридатність до військової служби та встановлення інвалідності.

Робочі групи, створені за наказом МОЗ у вересні 2023 року, перевіряють рішення ВЛК, ухвалені в період після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та оголошення загальної мобілізації до сьогодні.

Нагадаємо, за словами юристки Христини Ковцун, відмова від проходження ВЛК є адміністративним правопорушенням. За нього передбачено штраф, а потім може бути ще один виклик.

Раніше Фокус писав, як правильно проходити ВЛК. МОЗ підготувало список документів, які потрібні військовозобов'язаним для проходження ВЛК для подальної мобілізації.