Мобілізація в Україні: що буде за відмову проходити ВЛК під час війни

За словами юриста Христини Ковцун, відмова від проходження ВВК є адміністративним правопорушенням. За нього передбачено штраф, а потім може бути ще один виклик.

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Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні розпочалася загальна мобілізація, у зв'язку з чим військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 і до 60 років можуть призвати на фронт із попереднім проходженням військово-лікарської комісії. Про це повідомила розповіла керівниця медичного напряму в ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун в інтерв'ю"Українському радіо".

Згідно з її заявою, у мирний час кожен військовозобов'язаний має проходити медичне обстеження один раз на п'ятирічний період.

У період військових дій, отримавши повістку, чоловік зобов'язаний відвідати місцевий ТЦК, надати свої особисті дані та пройти ВЛК. Ця процедура спрямована на визначення придатності людини до військової служби, встановлення обмежень у її придатності або ж оголошення її непридатною.

Христина Ковцун підкреслила, що відмова від проходження військово-лікарської комісії вважається адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф, а також можливість повторного виклику на медичну експертизу.

Адвокат наголосила, що територіальні центри комплектування зобов'язані збирати інформацію з різних джерел, включно з управліннями соціального захисту. Це дає їм змогу отримати відомості про статус інвалідів та інші важливі дані про громадян.

Водночас, самі військовозобов'язані під час проходження ВЛК мають надати свою медичну картку та витяги з медичної документації про перенесені захворювання.

"Тому що ми розуміємо, що є різні ситуації. Одна людина абсолютно здорова, її роками нічого не турбує, а інша, грубо кажучи, не вилазить зі стаціонарного лікування, переносить операції тощо. І військовозобов'язані мають про це повідомити", - пояснила юрист.

Під час ВВК військовозобов'язаному призначають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на антитіла — ВІЛ, гепатит B, гепатит C, визначають групу крові, резус-приналежність, проводять рентгенологічне обстеження. Чоловікам, старшим за 40 років, обов'язково мають проводити вимірювання внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор. За поганих показників можуть призначатися додаткові обстеження.

"Після цього військовозобов'язаний обов'язково оглядається такими лікарями, як хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог та іншими лікарями за показаннями. Тобто це дуже серйозний і відповідальний процес, який відбувається саме з урахуванням аналізів і обстеження лікарів" , — запевнила адвокатка.

Нагадаємо, юрист Михайло Лобунько повідомив, що представники військкоматів мають вручити повістку особисто в руки військовозобов'язаному. Адже передача повістки через родичів чи близьких вважається неналежним врученням і не несе жодних юридичних наслідків, якщо людина не прийде до ТЦК і СП.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що наразі мобілізують фахівців, які необхідні для ведення бою — фахівці з ремонту та обслуговування техніки, зв'язківці, медики, інженери.