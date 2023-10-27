Сотні українських захисників проходять підготовку на військовому полігоні в Чехії (фото)
Як місце тренувальних занять керівництво центральноєвропейської країни, яке активно підтримує Київ, запропонувало танковий полігон Лібава.
Бійці ЗСУ беруть участь у тренувальних заняттях на полігонах у Чехії. Напередодні, 26 жовтня, кілька сотень солдатів брали участь у тренувальних заняттях на військовому полігоні Лібава. Про це повідомляє Sky News.
Нагадаємо, що напередодні, 26 жовтня, ЗМІ показали, як росіяни з батальйону "Сибір" ЗСУ проходять підготовку на околицях Києва.
Журналісти опублікували кадри, зняті під час тренувальних занять підрозділу, сформованого минулого року за дорученням президента Володимира Зеленського.
Бійці зі згаданого батальйону — переважно уродженці народів російської півночі. Вони говорять про пригнічення національних спільнот і про те, що з найбагатших регіонів РФ "викачують" гроші в Москву на підтримку війни в Україні.
Також повідомлялося, що в Україні почали видавати ваучери на навчання саперів, а підготовка фахівців із розмінування допоможе соціальній адаптації українців, які повертаються з війни.
У лавах ЗСУ перебуває 14 саперів, які втратили кінцівки й все ж повернулися на фронт. Серед них Андрій Ільків, який залишився без ноги після розриву міни.