"Слідчий експеримент": полонений спецпризначенець ГУР розстріляв російських силовиків, — соцмережі

За інформацією російського Telegram-каналу, український спецпризначенець відвів росіян до схрону зі зброєю та успішно її застосував. Як результат, загинули оператор і працівник Слідчого комітету.

Службовець Головного управління розвідки Міноборони України, який потрапив у російський полон, застрелив оператора і співробітника Слідчого комітету Російської Федерації. Про це 26 жовтня повідомив російський Telegram-канал Alex Parker Returns, який пов'язують із ПВК "Вагнер".

Стверджується, що представники СК вирішили провести якийсь слідчий експеримент за участю службовця ГУР в окупованій частині Запорізької області.

Український захисник нібито привів росіян у спеціальне місце, де у нього був схрон зі зброєю, яку він успішно застосував.

"У підсумку він його підняв, розстріляв опера і співробітника СК, зняв наручники й втік. Загалом у групі було три людини, сам затриманий ГУРівець і двоє його провожатих", — стверджує автор повідомлення.

За інформацією Telegram-каналу, російські силовики з'ясовують подробиці того, що сталося, і намагаються встановити, чому співробітнику ГУР не чинили опору.

Нагадаємо, 12 жовтня керівник ГУР Кирило Буданнов підтвердив, що під час спецоперації військової розвідки 4 жовтня, коли спецпризначенці кількома групами висадилися в окупованому Криму, один із них потрапив у полон до росіян.

Нагадаємо також, 25 жовтня повідомлялося, що на одній із ділянок фронту спецпризначенці підрозділу "Артан" ГУР Міноборони провели рейд і захопили в полон кількох солдатів ЗС РФ.