Беруть людей з ампутованими кінцівками: ексбійці "Вагнер" приєднуються у Росгвардію, — росЗМІ

Згідно з оголошенням, набір відкритий для людей, які раніше не брали участі у війні в Україні, не служили в армії та осіб з ВІЛ й гепатитом.

Бойовикам, які раніше служили в ПВК "Вагнер", запропонували укласти контракт і приєднатися до нового найманського підрозділу, який входить до складу Росгвардії. Відповідна інформація з'явилася у чатах родичів ексчленів ПВК, проте пізніше була вилучена, повідомляє російське інтернет-видання "Важные истории".

За словами адміністратора однієї з груп, допис спочатку був опублікований з помилкою, тому він "очікував на уточнення".

Оголошення про набір в Росгвардію

Згідно з оголошенням, набір відкритий для тих осіб, котрі раніше не брали участі у війні в Україні, а також тих, хто не служив в армії та людей з ВІЛ й гепатитом. Останніх, за даними видання, ПВК раніше збирала до загону "Амбрела".

Окрім того, новий підрозділ Росгвардії готовий розглянути кандидатури людей з ампутованими кінцівками "в індивідуальному порядку".

У дописі уточнюють, що виплати в 99% будуть проводити зразу на банківську картку.

"Росгвардія бажає уникнути помилки МО, що містить десятки добровольчих формувань із "мертвими душами". Командири підрозділів отримують фінансування на повний штат, насправді від штату не більше ніж 30%", — йдеться у дописі.

"Умови такі ж, як і в ПВК "Вагнер": деталі

Журналісти видання зателефонували за номером, зазначеним в оголошенні. Як пояснив співрозмовник, він представляє "єдиний загін, який має офіційний договір з Росгвардією".

"Тренуємося не в Молькіно (у дописі вказано селище Козацькі Лагері в Ростовській області), а в основному умови все ті ж, як і у ПВК "Вагнер". У нас хлопці всі досвідчені, і все обмундирування своє", — заявив співрозмовник.

Козацькі Лагері в Ростовській області

Нагадаємо, раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російська армія виявилась не здатна взяти Авдіївку, тому керівник Міноборони Сергій Шойгу кинув у бій найманців із ПВК "Вагнер".

Також представник юридичного департаменту МОУ Максим Тимочко розповів, що членів ПВК "Вагнер" та її керівників серед найвищого військово-політичного керівництва РФ можна покарати за міжнародні злочини на кількох рівнях.