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"Отримав два постріли": замах на Царьова — спецоперація СБУ, — ЗМІ

Володимир Пєнов
Фото: РИА Новости | Олег Царьов, колишній народний депутат України

За даними журналістів, Царьов давно був у "списку зрадників", тому він є законною ціллю для Сил оборони.

Замах на колишнього народного депутата України Олега Царьова є спланованою спецоперацією Служби безпеки України. Про це в п'ятницю, 27 жовтня, повідомляє агентство "РБК-Україна" з посиланням на джерела у відомстві.

Неназване джерело повідомило, що політик давно був у "списку зрадників", які мають понести відповідальність за злочини проти України. У відомстві зазначили, що екснардеп Царьов — законна мета.

"Це не просто фанатик "русского міра", а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ", — зазначили в СБУ.

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При цьому деталі спецоперації поки що не розголошуються. Відомо лише, що в колишнього нардепа влучили двома пострілами з вогнепальної зброї.

Також відомо, що стан Царьова критичний — зараз медики борються за його життя, але шансів вижити у нього мало.

Замах на Царьова — що відомо

Про замах на Царьова стало відомо вранці 27 жовтня. РосЗМІ повідомляли, що біля його будинку в окупованій Ялті посеред ночі помітили машину швидкої допомоги з увімкненими "маячками". Спочатку повідомляли про напад із ножем, проте пізніше з'явилася інформація про вогнепальне поранення.

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Нагадаємо, що Олег Царьов заявляв, що ЗС РФ свідомо б'ють по цивільних об'єктах, бо не можуть дістати представників влади України.