"Отримав два постріли": замах на Царьова — спецоперація СБУ, — ЗМІ

За даними журналістів, Царьов давно був у "списку зрадників", тому він є законною ціллю для Сил оборони.

Замах на колишнього народного депутата України Олега Царьова є спланованою спецоперацією Служби безпеки України. Про це в п'ятницю, 27 жовтня, повідомляє агентство "РБК-Україна" з посиланням на джерела у відомстві.

Неназване джерело повідомило, що політик давно був у "списку зрадників", які мають понести відповідальність за злочини проти України. У відомстві зазначили, що екснардеп Царьов — законна мета.

"Це не просто фанатик "русского міра", а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ", — зазначили в СБУ.

При цьому деталі спецоперації поки що не розголошуються. Відомо лише, що в колишнього нардепа влучили двома пострілами з вогнепальної зброї.

Також відомо, що стан Царьова критичний — зараз медики борються за його життя, але шансів вижити у нього мало.

Замах на Царьова — що відомо

Про замах на Царьова стало відомо вранці 27 жовтня. РосЗМІ повідомляли, що біля його будинку в окупованій Ялті посеред ночі помітили машину швидкої допомоги з увімкненими "маячками". Спочатку повідомляли про напад із ножем, проте пізніше з'явилася інформація про вогнепальне поранення.

Нагадаємо, що Олег Царьов заявляв, що ЗС РФ свідомо б'ють по цивільних об'єктах, бо не можуть дістати представників влади України.