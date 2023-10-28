Війна в Ізраїлі: війська ЦАХАЛу з танками увійшли на територію Сектора Гази, — ЗМІ

За словами журналістів, бойовики повідомляють про жорстокі сутички біля Бейт-Хануна в північній частині Гази й Бурейджа в центрі анклаву.

Палестинські ЗМІ повідомляють, що Армія оборони Ізраїлю увійшла на територію Сектора Газа. У наземній операції використовують танки. Про це пише видання Times of Israel.

"Палестинці стверджують, що ізраїльські танки ведуть бій із бойовиками в Секторі Газа", — ідеться в повідомленні.

Крім того, ізраїльські журналісти писали, що військове крило терористичного угруповання ХАМАС, бригади "Ізз ад-Дін аль-Кассам", заявляло, що розпочалося протистояння наземному вторгненню ЦАХАЛа до сектора Гази. Бойовики заявили про "жорстокі сутички", які відбуваються біля Бейт-Хануна в північній частині Гази й Бурейджа в центрі анклаву.

Водночас офіційні особи США та Ізраїлю повідомили ABC News, що сьогоднішнє наземне вторгнення в Сектор Гази не є великомасштабним наступом. Так, неназване американське джерело повідомило телеканалу, що операція має обмежений характер. А представник ЦАХАЛу Пітер Лернер зазначив, що нинішні дії не є великою операцією, проте вона "очікується".

Нагадаємо, що 27 жовтня пресслужба ЦАХАЛу повідомляла, що Ізраїль сьогодні розширить наземну операцію в Секторі Газа. За словами контрадмірала Даніеля Хагарі, останніми годинами кількість атак на Газу з боку Ізраїлю збільшилася, після чого наземні сили "розширять свою активність".

Крім того, в Армії оборони Ізраїлю повідомляли, що ХАМАС використовує лікарню в Газі як свою базу. Так, бойовики використовують "Аль-Шифу" з її 1500 ліжками і 4000 співробітниками, а також інші стратегічно важливі та вразливі місця — лікарні, мечеті, центри UNRWA тощо. — як щит для своєї мережі підземних тунелів