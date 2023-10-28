"Тисячі": голова Міноборони Умєров назвав цифру втрат росіян у битві за Авдіївку

Керівник відомства наголосив, що постачання ракет ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по командних пунктах у глибокому тилу ворога.

Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з Ллойдом Остіном, міністром оборони США, під час якої заявив, що російські окупанти втратили чотири тисячі солдатів у наступі в районі Авдіївки. Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Він поділився з колегою актуальною інформацією щодо ситуації у зоні бойових дій. Керівник відомства заявив, що українська сторона вдячна за налагодження ефективної співпраці та постачання артилерійських боєприпасів Україні.

"Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно 4 тисячі солдат", — йдеться у дописі.

Умєров наголосив на тому, що важливо зберегти інтенсивність постачання високоточної зброї. З його слів, подальше постачання ракет ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях та іншій військовій інфраструктурі.

Битва за Авдіївку – хронологія подій

Війська РФ в районі Авдіївки розпочали масштабний наступ 10 жовтня 2023 року. Російські підрозділи активізували бойові дії та почали рух вперед колонами бронемашинами.

Внаслідок подібної тактики підрозділи військ РФ зазнали вагомих втрат, тому Кремль змушений їх приховувати від населення у самій Росії, зауважили аналітики Інституту вивчення війни. Втрати підтверджуються щоденними звітами Генштабу ЗСУ. Так, 12 жовтня було підтверджено знешкодження 1030 одиниць живої сили противника. Наступ росіян й надалі триває, тому втрати окупантів тільки зростають.

Нагадаємо, 24 жовтня російські війська, як заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, мали намір перерізати залізницю на північному секторі від Авдіївки на Донеччині та захопити село Тоненьке, що дало б їм змогу оточити місто.